ഇറങ്ങും മുന്‍പേ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയ ചിത്രമാണ് അക്ഷയ്കുമാര്‍ നായകനായെത്തുന്ന പാഡ്മാന്‍. കുറഞ്ഞ ചിലവില്‍ സാനിറ്ററി നാപ്കിന്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ പുതിയ മാര്‍ഗം തേടുകയും അത് വഴി രാജ്യത്തുടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വരുമാനമാര്‍ഗം നേടി കൊടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത അരുണാചലം മുരുഗാനന്ദന്റെ ജീവിതകഥയാണ് പാഡ്മാന്‍.

ആര്‍ത്തവത്തെയും സാനിറ്ററി പാഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെ ബോധവത്ക്കരിക്കാനുള്ള ഉദ്യമം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോള്‍ തനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്ഷയ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.

"സ്ത്രീകളുടെ പിങ്ക് പാന്റിയും സാനിറ്ററി പാഡും ധരിക്കേണ്ട രംഗത്ത് എനിക്കല്‍പം ഭയം നേരിട്ടിരുന്നു. മുപ്പത് സെക്കന്‍ഡ് നേരത്തേക്ക് മാത്രം.പിന്നീടെനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ടായില്ല."

സാനിറ്ററി പാഡുകള്‍ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവസരം സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അക്ഷയ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ദൈന്യംദിന ആവശ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ജി.എസ്.ടി അതിനെ ബാധിക്കാന്‍ പാടില്ല. അവ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങള്‍ സാനിറ്ററി പാഡുകള്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ വിജയമെന്തെന്നാല്‍ ഇന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിരവധി പുരുഷന്മാര്‍ ആര്‍ത്തവത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒന്നര വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഈ ചിത്രത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഞാന്‍ ആര്‍ത്തവത്തെകുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 82 ശതമാനത്തോളം സ്ത്രീകള്‍ക്കും ഇന്ന് സാനിറ്ററി പാഡുകള്‍ ലഭ്യമാകുന്നില്ല. കുറഞ്ഞത് 5 ശതമാനം സ്ത്രീകളെയെങ്കിലും ഈ ചിത്രം വഴി സാനിറ്ററി പാഡുകളെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരിക്കാനായാല്‍ ഞാന്‍ വിജയിച്ചു. എല്ലാ രാജ്യവും ഈ പ്രശ്‌നം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതല്‍പ്പം കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം." അക്ഷയ് പറഞ്ഞു.

ബാല്‍കിയാണ് പാഡ്മാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. രാധികാ ആപ്‌തേ സോനം കപൂര്‍ എന്നിവരാണ് മറ്റ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.ചിത്രം ജനുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് തിയ്യേറ്ററുകളിലെത്തും

