മുന്തിരി വള്ളികള്‍ തളിര്‍ക്കുമ്പോള്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ മകളായി വന്ന് പ്രേക്ഷകമനസ്സ് കീഴടക്കിയ നടി ഐമ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ വിവാഹിതയാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവ് സോഫിയ പോളിന്റെ മകന്‍ കെവിന്‍ പോളാണ് ഐമയുടെ വരന്‍. ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റില്‍ വച്ചുള്ള പരിചയമാണ് ഇരു വീട്ടുകാരുടേയും സമ്മതത്തോടെയുളള വിവാഹത്തിലെത്തിയത്. ജനുവരി നാലിന് കൊല്ലം കടവൂര്‍ കാസ്മിര്‍ പള്ളിയില്‍ വച്ചാണ് വിവാഹം.

ദുബായ് മണിപ്പാല്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ എം.ബി.എ. വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ ഐമ ജേക്കബിന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.ഐമയുടെ ഇരട്ട സഹോദരി ഐനയും അഭിനയരംഗത്തുണ്ട്. മനു കണ്ണന്താനത്തിന്റെ ദൂരം എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

