വിജയ്-മുരുഗദോസ് ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക് പോസ്റ്ററിനെതിരേ മുന്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും പി.എം.കെ. നേതാവുമായ അന്‍പുമണി രാമദാസ് രംഗത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററില്‍ പുകയുന്ന സിഗരറ്റും കത്തുന്ന ലൈറ്ററുമായി സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് വിജയ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററില്‍ തന്നെ പുകവലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിജയിനെയോര്‍ത്ത് നാണക്കേട് തോന്നുന്നുവെന്നാണ് അന്‍പുമണി രാമദാസ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.

ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കൂ, പുകവലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കൂ എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെയായിരുന്നു മുന്‍ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. പുകവലിക്കുന്ന രംഗങ്ങള്‍ ഇനി തന്റെ സിനിമയിലുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിജയ് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ പത്ര റിപ്പോര്‍ട്ടും അന്‍പുമണി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ യു.പി.എ സര്‍ക്കാരില്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അന്‍പുമണി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകനുമായിരുന്ന എസ്. രാമദാസ് രജനികാന്ത് ചിത്രങ്ങളിലെ പുകവലിക്കെതിരേ രംഗത്തെത്തിയത് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു. നേരത്തെ മുരുഗദോസിന്റെ തന്നെ തുപ്പാക്കി സിനിമയുടെ പോസ്റ്ററില്‍ വിജയ് സിഗരറ്റ് വലിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും വിവാദമായിരുന്നു...

മേര്‍സല്‍ എന്ന അറ്റ്‌ലീ ചിത്രത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിജയ് ചിത്രമാണ് സര്‍ക്കാര്‍. ജി.എസ്.ടി.യെയും ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയെയും പരിഹസിക്കുന്ന രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് മേര്‍സല്‍ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ചിത്രത്തിലെ വിവാദപരമായ രംഗങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights : vijay murugadoss film sarkar first look poster promoting smoking former Union health minister