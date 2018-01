ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാദങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ദീപികാ പദുക്കോണിന്റെ സഞ്ജയ് ലീലാ ബന്‍സാലി ചിത്രം പദ്മാവത് റിലീസിനൊരുങ്ങവെ വിലക്കുമായി രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. ജനുവരി 25ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗുലാബ് ചന്ദ് ഖട്ടാരിയ റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തുവന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ട ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

പദ്മാവതി എന്ന് പേരിട്ടിരുന്ന ചിത്രത്തിന് ഏറെ എതിര്‍പ്പുകളെ തുടര്‍ന്ന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് റിലീസിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അഞ്ച് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങളോടെ പദ്മാവത് എന്ന് പേര്മാറ്റി റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനമായത്. രജപുത്രവികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ചിത്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായത്.

അതേസമയം ചിത്രത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്ന രജ്പുത് കര്‍ണി സേന ചിത്രത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തണം എന്ന നിലപാടില്‍ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ്. മുംബൈയിലെ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്റെ ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുമെന്ന് രജ്പുത് കര്‍ണി സേന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

