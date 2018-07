പ്രായവും രോഗവും ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തേക്കാൾ ആദ്യം മനസ്സിനെയാവും ബാധിക്കുക. എന്നാൽ, പ്രായവും രോഗവുമെല്ലാം മനസ്സിനോടും ശരീരത്തോടും തോറ്റ് സുല്ലു പറഞ്ഞുപോയ ഒരാളുണ്ട് ബോളിവുഡിൽ. മനീഷ കൊയ്​രാള. പ്രായം കൂടുംതോറും, രോഗവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വിജയിച്ചശേഷവും മനസ്സിൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പമായിരിക്കുകയാണ് മനീഷ.

നടിയെന്ന നിലയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രയായത് മധ്യവയസിലാണെന്നാണ് മനീഷയുടെ പക്ഷം. പഴയ പോലെ ഗ്ലാമര്‍ വേഷങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ തയ്യാറുമാണെന്ന് എെ.എ.എൻ.എസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മനീഷ പറഞ്ഞു. ഒരു കാലത്തു ബോളിവുഡിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നായികയായിരുന്ന മനീഷ വിവാഹത്തിനു ശേഷം സിനിമയില്‍ നിന്ന് ഇടവേളയെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് കാൻസർബാധിതയായെങ്കിലും രോഗവിമുക്തി നേടി സിനിമയിലേയ്ക്കും ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ജൂണില്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ലസ്റ്റ് സ്‌റ്റോറീസാണ് മനീഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം.

മധ്യവയസ് കഴിയുന്നതോടെ നടികൾക്ക് അവസരങ്ങള്‍ കുറയുമെന്നാണ് സാധാരണക്കാരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാട്. എന്നാല്‍ അഭിനേതാവെന്ന നിലയില്‍ മറ്റെതു പ്രായത്തേക്കാളും മധ്യവയസ്സിലെത്തിയപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായതു പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നതു പോലെ ഗ്ലാമര്‍ വേഷങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ ഇനിയും അഭിനയിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഒരോ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ലസ്റ്റ് സ്‌റ്റോറീസില്‍ ജീവിതത്തില്‍ ആദ്യമായി സ്വിംസ്വീട്ടിൽ അഭിനയിച്ചു. നാലു ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയാണ് ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്.

നീന്തലും സ്വിംസ്യൂട്ടുമെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ, ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കല്‍ പോലും ഞാന്‍ ആ വേഷം ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ചെറുപ്പകാലത്ത് സിം സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഞാന്‍ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രായത്തില്‍ അതു ധരിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതെന്നു സംവിധായകനോടു ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ആളുകള്‍ ഇതുവരെ നിങ്ങളെ ഈ വേഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതു ചെയ്യണം. എന്നെ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം നന്നായി പാടുപെട്ടു.

ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണു ഞാന്‍ സിം സ്യൂട്ടില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ തയ്യാറായത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ ജീവിതത്തില്‍ എനിക്കു നീന്താനും സിം സ്യൂട്ട് ധരിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്. സിനിമാലോകത്ത് എത്തിട്ട് 27 വര്‍ഷമായി. ഇപ്പോഴും ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണെന്ന തോന്നലാണുള്ളത്.

സഞ്ജുവില്‍ അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ അല്‍പ്പം പരിഭ്രമത്തിലായിരുന്നു. എന്റെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നവരെല്ലാം ഹിന്ദി സിനിമാലോകത്ത പ്രമുഖരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ എന്റെ പരിഭ്രമം വര്‍ധിച്ചു. ആ വലിയ അഭിനേതാക്കളുടെ ഇടയില്‍ എന്റെ അഭിനയം ആളുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമോ എന്നു ഞാന്‍ ആശങ്കപ്പെട്ടു. കാരണം ആളുകളുടെ അഭിനന്ദനം എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആവേശഭരിതയാണ്. അമ്മ വേഷത്തില്‍ അഭിനയിക്കാനും തയ്യാറാണ്-മനീഷ പറയുന്നു.

Content Highlights: more liberated as an actor in my late 40s says Manisha Koirala