ബാഗീ ജീൻസും ഷൂസുമണിഞ്ഞ് ടൗണിൽ ചെത്തിനടക്കാമെന്ന് അന്ന് നായിക പാടിയപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും നെറ്റി ചുളിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് കവി എഴുത്തിപ്പിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചവരുമുണ്ട്. ജോഷിയുടെ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം സൈന്യത്തിലെ ഈ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിന്നെ നേരിൽ കണ്ടു. മലയാളി പെണ്ണ് ശരിക്കും ബാഗീ ജീൻസുകാരിയായി. ടൗണിൽ ചെത്തിനടക്കുന്നത് ശീലമായി പുതുതലമുറയ്ക്ക്. ഈ കാലം മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണോ കവി അന്നതെഴുതിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അബദ്ധം പറ്റിയതാണോ എന്നു ശങ്കിച്ചവരുമുണ്ട്. ട്രോളുകൾ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുമുണ്ട്. പുതിയ കാലത്ത് നിന്ന് തിരുഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ കവി ഷിബു ചക്രവർത്തിക്ക് തന്നെ കൗതുകമാണ്. ബാഗീ ജീൻസും ടോപ്പും മാത്രമല്ല, ഉദാരീകരണമെന്ന ലിബറലൈസേഷനെയും പാട്ടിലാക്കിയ ആ ഓർമകളാണ് അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമുമായി പങ്കിടുന്നത്ത്.

എന്നോട് ഒരുപാട് പേര്‍ ആ പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ലിബറൈസേഷന്‍ എന്ന വാക്കും ആശയവും ഞാന്‍ മന:പൂര്‍വ്വം കൊണ്ടുവന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോള്‍ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്- ഷിബു പറയുന്നു.

ബാഗീ ജീന്‍സ് എഴുതിയ കഥ

മലയാളത്തില്‍ റാപ്പ് സോങ്ങുകള്‍ അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളില്‍ റാപ്പ് സോങ്ങുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദിയില്‍ ഠണ്ടാ ഠണ്ടാ പാനി എന്ന പാട്ടാണ് ആദ്യത്തെ റാപ്പ് സോങ്ങായി പ്രശസ്തി നേടുന്നത്. പിന്നെ അപാഷേ ഇന്ത്യന്‍ എന്നൊരു ഗായകന്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാട്ടുകളും അന്ന് ഹിറ്റായിരുന്നു. 1992 കളില്‍ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഒരു വിഭാഗത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തില്‍ ലിബറലൈസേഷന്‍ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ പൊടിപ്പൊടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് റാപ്പ് സോങ്ങുകള്‍ വളരെ മോഡേണായിരുന്നു. ഒരുപാട് സാമൂഹ്യവിമര്‍ശനങ്ങളൊക്കെ റാപ്പിലൂടെ സാധിക്കും. നമ്മള്‍ പ്രകോപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയില്‍ വരുന്ന വാക്കുകള്‍ റാപ്പ് സോങ്ങായി മാറും. അതു പോലെ ന്നെ റാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാന്‍ നമുക്ക് പറ്റും.

റാപ്പിനോട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് സൈന്യത്തിലെ പാട്ടെഴുതാന്‍ പ്രചോദനമാകുന്നത്. എസ്.പി വെങ്കിടേഷിനോട് ഞാന്‍ അതെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അന്ന് വെങ്കിടേഷ് സംഗീതം ചെയ്തത്. ഠണ്ടാ ഠണ്ടാ പാനിയും അപാഷേ ഇന്ത്യനും ഞാന്‍ വെങ്കിടേഷിനെ കേള്‍പ്പിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ബാഗീ ജീന്‍സ് എഴുതുന്നത്.

എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല, എന്റെ ചിന്തയാണത്​

ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയില്‍ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നാണ്. പക്ഷേ അതല്ല സത്യം. ലിബറലൈസേഷനെ പലരും വിമര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍, അതെ നമുക്ക് അത് വേണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാന്‍ വി വാണ്ട് ലിബറലൈസേഷന്‍ എന്ന് എഴുതിയത്. അതു പോലെ നമ്മുടെ കള്ളത്തരങ്ങള്‍ ഇനി വേണ്ട. ജീവിതത്തോട് കുറച്ചുകൂടി സത്യസന്ധത കാണിക്കൂ എന്ന ചിന്തയാണ് എന്നെ പാട്ടെഴുതാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ന്യൂജെന്‍ സിനിമാക്കാര്‍ പോലും ഉപരിപ്ലവമായിട്ടേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. 'അവള് വേണ്ട്‌റ, ഇവള് വേണ്ട്‌റ' എന്നതിനപ്പുറം അവര്‍ പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വായനയുടെയും ചിന്തയുടെയും ഫലമാണ് നമ്മളുടെ എഴുത്ത്. സംഗീത സംവിധായകന്‍ സാഹചര്യം നോക്കി ഒരു ട്യൂണ്‍ ഇടും. അതിനെ നമ്മള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക.

വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല

അന്ന് എന്നെ ആരും നേരിട്ട് വിമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ആര്‍ക്കെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നാലാളെ അറിയിക്കാന്‍ സാഷ്യല്‍ മീഡിയയും ഇല്ല. അത് അവരുടെ മനസ്സില്‍ തന്നെ അന്ന് ഇരുന്നിട്ടാകും. ഇന്ന് യുവാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എഴുതിയ ഏതോ ഒരു ലേഖനത്തില്‍ ബാഗി ജീന്‍സും ഷൂസും എന്ന് തലക്കെട്ട് എഴുതിയത് എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പാട്ടിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

ബാഗീ ജീന്‍സും ഷൂസുമണിഞ്ഞ്

ടൗണില്‍ ചെത്തി നടക്കാന്‍

100 സി സി ബൈക്കും അതിലൊരു പൂജാഭട്ടും വേണം

തിയറി ക്ലാസ്സുകള്‍ അറുബോറാണേ...

ബോറടി മാറ്റാന്‍ മാറ്റിനി കാണാം

ബാഗീ ജീന്‍സും ടോപ്പുമണിഞ്ഞ്

ടൗണില്‍ ചെത്തി നടക്കാം

ഐസ്‌ക്രീം പാര്‍ലറില്‍ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റാലിയണും

സൂപ്പു നുണഞ്ഞുമിരിക്കാം

We want a revolution friction

We want liberalization .....

കള്ളം കള്ളം കാമത്തിന്നൊരു ചെല്ലപ്പേരീ പ്രേമം

We want a revolution friction

We want liberalization

കള്ളക്കഥയിനി വേണ്ടേ വേണ്ട കല്യാണങ്ങള്‍ വേണ്ട

We want a resolution lotion

You want beauty lotion

പാറിനടക്കും പക്ഷികളൊന്നും വേളി കഴിക്കാറില്ല

കൂടെയുറങ്ങാന്‍ മാര്യേജ് ആക്റ്റും താലിയുമൊന്നും വേണ്ട...

ഹേ തൊട്ടാല്‍ വാടും പെണ്ണിന്‍ കഥകള്‍

We don't write anymore

We want a resolution lotion

You want beauty lotion

പൊട്ടും കുത്തി കരിവള എന്നിനി Don't tell list anymore

We want a revolution friction

We want liberalization

പൂവുകളെന്തിനു പുഞ്ചിരി കാണാന്‍ കണ്ണില്ലാത്തൊരു വേള്‍ഡില്‍

പൂമ്പാറ്റകളായ് എന്തിനു ജന്മം പാഴാക്കുന്നു നമ്മള്‍...

തൊട്ടിലു വേണ്ട താരാട്ടെന്തിനു കുട്ടികളും ഇനി വേണ്ട

We want a revolution friction

We want liberalization

ഒത്തു കഴിഞ്ഞു മടുത്താല്‍ തമ്മില്‍ ഗുഡ്‌ബൈ ചൊല്ലിപ്പിരിയാം

We want a resolution lotion

You want beauty lotion

നാടു മുഴുക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കും നാടോടിക്കഥ പോലെ

പാടി നടക്കാം പാട്ടായ് തീരാം ബാവുല്‍ ഗായകരാകാം....?

