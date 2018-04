ഓര്‍മകളില്‍ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന സംഗീത ലോകം കാത്തിരുന്ന വിശേഷമിതാ. പറഞ്ഞ പഴയ വാക്കുകളെല്ലാം വിഴുങ്ങി മുപ്പത്തിയഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം അബ്ബ തിരിച്ചെത്തുന്നു. 400 ദശലക്ഷത്തിലേറെ ആല്‍ബങ്ങള്‍ വിറ്റ് ചരിത്രം കുറിച്ച സ്വീഡിഷ് ഇതിഹാസ പോപ്പ് ബാന്‍ഡ് പുതിയ രണ്ട് പാട്ടുകളുമായാണ് വീണ്ടും േൈകാര്‍ത്ത് എത്തുന്നത്.

മുപ്പത്തിയഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഒന്നിക്കുന്നതും റെക്കോഡിങ് സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തുന്നതും രസകരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ നാലു പേരും വിചാരിക്കുകയാണ്. കാലം നിശ്ചലമായി നില്‍ക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ ഒരു ചെറു അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞെത്തുകയാണ്. ആഗ്‌നെത ഫാള്‍ട്‌സ്‌കോഗ്, ബ്യോണ്‍ ഉള്‍വെനസ്, ആന്നി ഫ്രിഡ് ലിങ്‌സ്റ്റാഡ്, ബെന്നി ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ എന്നിവര്‍ ഒരു വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങള്‍ വച്ചാണ് 1972ല്‍ ബാന്‍ഡിന് അബ്ബാ എന്നു പേരിട്ടത്. ഇനിയൊരിക്കലും ഞങ്ങള്‍ ഒന്നിക്കില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഗീതാസ്വാദകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ഒത്തുചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ഐ സ്റ്റില്‍ ഹാവ് ഫെയ്ത്ത് ഇന്‍ യു എന്നാണ് പുതിയ പാട്ടുകളില്‍ ഒന്നിന്റെ പേര്. രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിന് പേരിട്ടിട്ടില്ല. ഡിസംബറില്‍ ഒരു ടിവി ഷോയിലായിരിക്കും ഈ പാട്ടുകള്‍ ആദ്യമായി സംഗീതാസ്വാദകരില്‍ എത്തുക. എന്‍.ബി.സിയും ബി.ബി.സിയും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഷോയായിരിക്കും ഇത്. അവസാന ലോക പര്യടനം നടന്ന 1979ല്‍ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നുവോ അതേ രൂപത്തില്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാവും അബ്ബയുടെ ഇതിഹാസ ഗായകര്‍ ഷോയില്‍ എത്തുക.

1972ല്‍ രൂപവത്കരിച്ച അബ്ബ നോയിങ് മീ, നോയിങ് യൂ, ടേക്ക് എ ചാന്‍സ് ഓണ്‍ മി, ഡാന്‍സിങ് ക്യൂന്‍ ദി നെയിം ഓഫ് ഗെയിം തുടങ്ങിയ ആല്‍ബങ്ങളും മമ്മ മിയ, സൂപ്പര്‍ ട്രൂപ്പര്‍, ഡാന്‍സിങ് ക്യൂന്‍, വാട്ടര്‍ലൂ എന്നീ ഹിറ്റുകളും കൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ലോക പോപ്പ് രംഗം അടക്കിവാണശേഷം 1982ലാണ് വേര്‍പിരിഞ്ഞത്. 1986ലാണ് അവര്‍ അവസാനമായി സ്‌റ്റേജില്‍ ഒന്നിച്ചത്.

ഇതിനുശേഷം നിരവധി ഓഫറുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും അവര്‍ സ്വീകിച്ചിരുന്നില്ല. ഇനിയൊരിക്കലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നിക്കാനാവില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ അവര്‍ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു.

ലീഡ് ഗായികയായ ആഗ്‌നെത്തയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ 68 ഉം ഭര്‍ത്താവും റിഥം ബിറ്റാറിസ്റ്റുമായ ബ്യോണിന് 73 ഉം കീബോര്‍ഡിസ്റ്റ് ബെന്നിക്ക് 71ഉം ഭാര്യയും ലീഡ് വോക്കലിസ്റ്റായ ആന്നി ഫ്രിഡിന് 72 ഉം വയസ്സായി.

ബാന്‍ഡ് പിരിഞ്ഞതോടെ അതിന്റെ ഊര്‍ജമായിരുന്ന ദമ്പതികളും പരസ്പരം പിരിയാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

