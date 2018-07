ഭാര്യ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, 'നിങ്ങളുടെ ഹീറോയുടെ സിനിമയിതാ ടി.വി.യില്‍!' സത്യന്‍ അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ടി.വി.യില്‍ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുപറയാറുണ്ട്. ഞാന്‍ ഇരുന്ന് മുഴുവന്‍ കാണാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും എന്തോ, അതൊരു ലഹരിയാണ്.



അന്ന് 'കരിനിഴല്‍' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. അതിനൊരു പ്രത്യേകതകൂടിയുണ്ട്. ഞാന്‍ സഹസംവിധായകന്‍കൂടിയായ ചിത്രം. ഗതകാലസ്മരണകള്‍ കൂടുതല്‍ അടുത്തുവരുന്നതുപോലെ തോന്നി.



സത്യന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു കരിനിഴലിലെ കേണല്‍ കുമാര്‍. അല്ലെങ്കില്‍, സത്യന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതുകഥാപാത്രമാണ് ആരാധകരുടെ മനസ്സില്‍നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയിട്ടുള്ളത്? ചെമ്മീനിലെ പളനിയോ ഓടയില്‍നിന്നിലെ പപ്പുവോ അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകളിലെ തൊഴിലാളിനേതാവോ? കുറേക്കൂടി പിറകോട്ട് ചിന്തിച്ചാല്‍ നീലക്കുയിലിലെ ശ്രീധരന്‍മാസ്റ്റര്‍, മുടിയനായ പുത്രന്‍, തച്ചോളി ഒതേനന്‍, പാലാട്ട് കോമന്‍ അങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീണ്ടുനീണ്ടുപോകും.

മഹാനടനൊപ്പം അഭിനേതാവായി

സത്യന്‍ ഹോളിവുഡിലായിരുന്നു ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍, ചാള്‍ട്ടണ്‍ ഹെസ്റ്റണ്‍, പീറ്റര്‍ ഓറ്റൂള്‍, സിഡ്നി പോയ്റ്റിയര്‍ തുടങ്ങിയ അന്നത്തെ പ്രശസ്തനടന്മാര്‍ക്ക് അവിടെ ശക്തനായ എതിരാളിയാകുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

ഞാന്‍ കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സല്‍ ആര്‍ട്സ് സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ മിക്ക ദിവസവും ഒരു സിനിമ കാണുക പതിവായിരുന്നു. 'ജീവിതനൗക' എന്ന സിനിമയ്ക്കുശേഷം 'നീലക്കുയില്‍' കേരളമാകെ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച കാലം! ഇന്നത്തെ ഭാഷയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സത്യന്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍സ്റ്റാറോ മെഗാസ്റ്റാറോ ഒക്കെയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുപറയാം.



അന്ന്, 'മുടിയനായ പുത്രന്‍' റിലീസായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് കോറണേഷന്‍ തിയേറ്ററിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോള്‍ പതിവില്ലാത്ത ജനക്കൂട്ടം! സത്യന്‍ സിനിമകാണാന്‍ തിയേറ്ററിനകത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു. കൂടെ മറ്റുചില താരങ്ങളും. ഇന്നത്തെപ്പോലെ സിനിമാതാരങ്ങള്‍ അധികമൊന്നും സ്റ്റുഡിയോവിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല അത്. ഇന്റര്‍?െവല്‍ സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സത്യന്‍ തിയേറ്ററിന്റെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ കരഘോഷത്തോടെ ആരവം മുഴക്കി. സത്യന്‍ എല്ലാവരെയുമായി കൈവീശി കാണിച്ചു. പരിചയമുള്ള ഒരു പോലീസുകാരന്‍ എന്നെ അകത്തേക്ക് വീട്ടു.



ബാല്‍ക്കണിയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഭാഗ്യത്തിന് 'കലാമാല' മാസികയുടെ പത്രാധിപര്‍ ജോര്‍ജ് അറങ്ങാശ്ശേരി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സത്യന് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. കുശലം പറയുന്നതിനിടയില്‍, എനിക്ക് സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മുഖത്ത് ഗൗരവം നിഴലിച്ചു-''ഇപ്പോള്‍ അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കണ്ട. പഠിപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നോക്ക്.'' ആ ശാസന ഒരു അധ്യാപകന്റേതായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച.



പിന്നീട് ഞാന്‍ സത്യനെ കാണുന്നത് 'ആദ്യകിരണങ്ങള്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനില്‍വെച്ചാണ്; രണ്ടുമൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുശേഷം.

വയനാട്ടിലെ അടിവാരത്തുള്ള കൊയപ്പത്തൊടി എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. കോഴിക്കോട് തളി ഹൈസ്‌കൂളില്‍ ചിത്രകലാ അധ്യാപകന്‍ എന്നതിനുപുറമേ, അമെച്വര്‍ നാടകവേദികളിലും വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുള്ള സമയം. കൂടാതെ ജോര്‍ജ് അറങ്ങാശ്ശേരിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിലുള്ള 'കലാമാല' എന്ന മാസികയില്‍ ചലച്ചിത്രനിരൂപണങ്ങളും കഥകളും എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു. അറങ്ങാശ്ശേരിയുടെ ഒരു എഴുത്തുമായി 'ആദ്യകിരണങ്ങളു'ടെ സെറ്റില്‍ പോയി ഞാന്‍ സംവിധായകന്‍ പി. ഭാസ്‌കരന്‍മാസ്റ്ററെ കണ്ടു. അറങ്ങാശ്ശേരിയുമായുള്ള സൗഹൃദം മാനിച്ച്, എന്നെ ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, സഹസംവിധായകനെ വിളിച്ച് എന്നെ അയാളെ ഏല്പിച്ചു. എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആഹ്ലാദം തോന്നി.



മേക്കപ്പിടുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സഹസംവിധായകനോട് എന്റെ വേഷമെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. 'പാലാട്ട് കോമന്‍! ശ്ശെടാ, മേക്കപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനുമുമ്പ് സ്റ്റാറായോ' എന്നുചോദിച്ച് ഒരു ലുങ്കിയും ബനിയനും എന്റെ കൈയില്‍ത്തന്ന്, ഉടനെ ലൊക്കേഷനില്‍ വരാന്‍ പറഞ്ഞു.



എന്റെ രംഗം സത്യന്‍ സാറിന്റെ കൂടെയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ അല്പം പരിഭ്രമം തോന്നി. ചുറ്റും വലിയ ജനക്കൂട്ടം. മധു, എസ്.പി.പിള്ള, ബഹദൂര്‍, അടൂര്‍ ഭാസി, കെ.ആര്‍.വിജയ തുടങ്ങിയവര്‍ അവിടവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പാലാട്ട് കോമനാണ് വേഷം എന്നുപറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയ സഹസംവിധായകന്‍ എന്നെ വിളിച്ച് സംഭാഷണം എഴുതിത്തന്നു.

സത്യന്‍: എടാ ചെറുക്കാ, നീയാ ആന്റണിയെ ഇവിടെയെങ്ങാനും കണ്ടോ?

ഞാന്‍: കുറച്ചുമുമ്പേ ആ ചാരായക്കടയിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ എവിടേക്ക് പോയെന്നറിയില്ല. പോയി തിരക്കണോ?

സത്യന്‍: വേണ്ട, ഞാന്‍തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം... കള്ളന്‍!

തലയില്‍ക്കെട്ടും ചുമലില്‍ ഒരു നാടന്‍ തോക്കും കൈയില്‍ ഒരു നീണ്ട ടോര്‍ച്ചും ചുണ്ടില്‍ ഒരു ബീഡിയും പുകച്ചുകൊണ്ട് മീശയും പിരിച്ച് ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നില്‍ വന്നുനിന്ന സത്യനെ കണ്ടപ്പോള്‍ സിംഹത്തിന്റെ മുന്നില്‍പ്പെട്ടുപോയ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെപ്പോലെയായി ഞാന്‍. സത്യന്‍ എന്നെത്തന്നെ അല്പനേരം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി ഒന്നുമൂളി. എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്തോ! ഒന്നുരണ്ട് റിഹേഴ്സലെടുത്തു. എന്റെ പരിഭ്രമം മനസ്സിലാക്കി സംഭാഷണം പറയേണ്ടുന്നവിധം സൗമ്യമായി സത്യന്‍തന്നെ പറഞ്ഞുതന്നു.

സംഭാഷണം തെറ്റാതിരിക്കാന്‍ കുലദൈവങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം വഴിപാട് നേര്‍ന്നു. അവര്‍ അനുഗ്രഹിച്ചു. ആദ്യത്തെ ടേക്കില്‍ത്തന്നെ സംവിധായകന്‍ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. സത്യന്‍ ഒന്ന് പുറത്തുതട്ടി. അന്നത്തെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ സത്യന്‍ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഞാനും കോഴിക്കോട്ടേക്കാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്നോടും കാറില്‍ കയറിക്കൊള്ളാന്‍ പറഞ്ഞു.



വണ്ടി നീങ്ങിയപ്പോള്‍ സമയം പോകാനെന്നപോലെ കുശലാന്വേഷണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി. ഞാന്‍ ഒരു ഡ്രോയിങ് മാസ്റ്ററാണെന്നും കെ.ടി. മുഹമ്മദിന്റെയും ബഹദൂറിന്റെയുമൊക്ക നാടകങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത്യാവശ്യം പാട്ടുപാടുമെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്നതുവരെ മുഹമ്മദ് റഫിയുടെ പല പാട്ടുകളും ഞാന്‍ പാടി കേള്‍പ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കേട്ടപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആ മനസ്സിലെവിടെയോ സ്ഥാനംപിടിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി.

കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോള്‍ സഹയാത്രികനായ വേണുഗോപാലന്‍ തമ്പി (ചിത്രസാഗര്‍) അവിടെ കാത്തുനില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ യാത്രപറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ തമ്പിയോട് പറയുന്നതുകേട്ടു:

'The boy is really talented...'

'ആദ്യകിരണങ്ങള്‍' റിലീസ്ചെയ്ത ദിവസം ആദ്യഷോയ്ക്കുതന്നെ ഞാന്‍ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോയി സിനിമ കണ്ടു. പക്ഷേ, ഞാന്‍ സത്യനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച ആ രംഗം കണ്ടില്ല. അടുത്ത ഷോയ്ക്കും ഞങ്ങള്‍ കയറി. ഇല്ല, ആ രംഗം ചിത്രത്തിലില്ല. എന്റെ നിരാശ ഞാന്‍ മനസ്സിലൊതുക്കി.



''പല മഹാനടന്മാരുടെയും ആദ്യചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. സത്യന്‍ അഭിനയിച്ച നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ആത്മസഖി'. അതിനുമുമ്പ് അഭിനയിച്ച വനമാല, കെടാവിളക്ക്, ത്യാഗസീമ എന്നീ ചിത്രങ്ങളൊന്നുംതന്നെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല'' -ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ജോര്‍ജ് അറങ്ങാശ്ശേരിയാണ്.

മദിരാശിയില്‍, അടുത്ത്

ഞാന്‍ മദിരാശിയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ പ്രശസ്തനടന്‍ ബഹദൂറാണ് എനിക്ക് ഡോ. ബാലകൃഷ്ണനെ പരിചയപ്പെടുത്തിത്തന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമചിത്രം 'തളിരുകള്‍' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് തെന്നിന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ബഹുഭാഷാ ചിത്രസംയോജകനും സംവിധായകനുമായ എം.എസ്. മണിയായിരുന്നു. ബഹദൂറിന്റെ ശുപാര്‍ശപ്രകാരം ഡോ. ബാലകൃഷ്ണന്‍ എന്നെ എം.എസ്. മണിയുടെ സഹസംവിധായകനാക്കി. ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍ സത്യനാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ എനിക്കേറെ സന്തോഷമായി. സത്യന്‍ അന്ന് മദിരാശിയില്‍ മൗണ്ട് റോഡിലുള്ള 'സാമീസ് ലോഡ്ജി'ലായിരുന്നു താമസം. റൂം നമ്പര്‍ 21. സത്യന്‍ മാത്രമല്ല, പ്രേംനസീര്‍, അടൂര്‍ ഭാസി, ബഹദൂര്‍, നെല്ലിക്കോട് ഭാസ്‌കരന്‍, പറവൂര്‍ ഭരതന്‍, ബാബുരാജ് എന്നുവേണ്ട മലയാളസിനിമ മുഴുവന്‍ എന്നുതന്നെ പറയാം, അവിടെയായിരുന്നു ക്യാമ്പ് (ഞാനും ആദ്യം കയറിച്ചെന്നത് ആ 'ശ്രീകോവിലി'ന്റെ നടയില്‍ തന്നെയായിരുന്നു).

പുറത്ത് കാവല്‍നില്‍ക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ അനുവാദം വാങ്ങി ഞാന്‍ 21-ാം നമ്പര്‍ മുറിയില്‍ കയറിച്ചെന്നു. എങ്ങനെ പ്രതികരണമുണ്ടാകും എന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്നു.



എന്നെ കണ്ടതും കുറച്ചുനിമിഷങ്ങള്‍ മുഖത്തുതന്നെ നോക്കി ഗൗരവത്തില്‍ ഒന്നുമൂളി. ''ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. ഉം... ഇരിക്കൂ'' -സത്യന്‍ പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ ഇരുന്നില്ല.

''ഇരിക്കൂ മിസ്റ്റര്‍, എന്റെ മുന്നില്‍ ഇരിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ളവരോടുമാത്രമേ ഞാന്‍ ഇരിക്കാന്‍ പറയാറുള്ളൂ. അപ്പൂ, ചായകൊണ്ടുവരൂ...''

ഞാന്‍ ഇരുന്നു.

ഞാന്‍ ഡോ. ബാലകൃഷ്ണന്റെ 'തളിരുകള്‍' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ സഹസംവിധായകനായി ജോലി ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്നുപറഞ്ഞപ്പോള്‍ മുഖത്തെ ഗൗരവം മാറി ഒരു മന്ദഹാസം നിഴലിക്കുന്നതുകണ്ടു. അതൊരു അഭിനന്ദനമായിരുന്നു. പിന്നീട് സംവിധായകന്‍ എം.എസ്. മണിയെക്കുറിച്ചും ഡോ. ബാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചു. ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണെന്നും കിട്ടിയ സന്ദര്‍ഭം നല്ലപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉപദേശിച്ചു.

തളിരുകള്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജോലിചെയ്യുമ്പോള്‍ സിനിമയുടെ വിവിധവശങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പംതന്നെ, സത്യന്‍ എന്ന മഹാപ്രതിഭാസത്തിന്റെ അപൂര്‍വ സിദ്ധികളെക്കുറിച്ചും അനന്യമായ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുകയായിരുന്നു. കൃത്യസമയത്തുതന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തും. വേഷമിട്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ കഥാപാത്രമായി മാറും. വെറുതേ അതുമിതും പറഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. സംഭാഷണങ്ങള്‍ കൃത്യമായി മനഃപാഠമാക്കും. ക്യാമറയ്ക്കുപിറകില്‍നിന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അഭിനയം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആത്മാര്‍പ്പണമായിരുന്നു, ആവേശമായിരുന്നു ജീവിതാവസാനംവരെ.



തളിരുകള്‍ റിലീസ്ചെയ്തശേഷം ഒരു ദിവസം എന്നെ ഫോണില്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, 'കാറയച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരണ'മെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4636 ഫിയറ്റ് കാറില്‍ ഞാന്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ ചെന്നു. അവിടെ 'കദീജ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുകയായിരുന്നു.



''മലബാറില്‍നിന്ന് അല്പം ബുദ്ധിയുള്ളൊരു പയ്യന്‍ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിയാളാണ്...'' -ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ എം. കൃഷ്ണന്‍നായര്‍ക്ക് സത്യന്‍ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അക്കാലത്ത് തെന്നിന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ സംവിധായകനായിരുന്നു എം. കൃഷ്ണന്‍നായര്‍. എം.ജി.ആര്‍., എന്‍.ടി. രാമറാവു, ജയലളിത തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഷാചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോട് 'കളക്ടര്‍ മാലതി' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ചേരാന്‍ പറഞ്ഞു. പ്രേംനസീറായിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍. കൂടെ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരന്‍നായര്‍, അടൂര്‍ ഭാസി, ഷീല, അംബിക, സുകുമാരി എന്നിവരും.



അടുത്ത ചിത്രത്തില്‍ സത്യന്‍തന്നെയായിരുന്നു നായകന്‍-'കാര്‍ത്തിക'; സംവിധായകന്‍ എം. കൃഷ്ണന്‍നായരും.

ലൊക്കേഷന്‍ ആലപ്പുഴയ്ക്കടുത്ത് മങ്കൊമ്പിലായിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ യൂണിറ്റിലെ ക്യാമറാമാന്‍, കലാസംവിധായകന്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജര്‍ തുടങ്ങി ഒരു സംഘം വണ്ടിയിറങ്ങി മങ്കൊമ്പിലെത്തി. അവിടെ കടവത്ത് വലിയ ജനക്കൂട്ടം. ആര്‍ക്കോ എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചു. ചെന്നുനോക്കിയപ്പോള്‍ അവിടെ തോണിയില്‍ ആളുകളെ കടവുകടത്തുന്ന സത്യനെയാണ് കണ്ടത്. ഞങ്ങള്‍ അദ്ഭുതപ്പെട്ടു! ചിത്രത്തില്‍ കടത്തുകാരന്റെ വേഷമാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതിന് തോണിതുഴയുന്ന വിധവും കടവുകടത്തുന്ന രീതിയും മറ്റും പരിശീലിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



'കാര്‍ത്തിക'യുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയില്‍ പല രസകരമായ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷൂട്ടിങ് കാണാന്‍ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലുള്ള ഒരു റൗഡി ശാരദയെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കമന്റടിച്ച് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ ശാരദ പലതവണ മാറിയിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നില്‍നിന്ന് സത്യന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

സഹികെട്ടപ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് ചാടിവീണ് അവന്റെ കുത്തിനുപിടിച്ച് മാറ്റിനിര്‍ത്തി ഒരു ചവിട്ടുകൊടുത്തു. അവന്‍ മലര്‍ന്ന് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് വീണു. ''നിനക്ക് അമ്മയും പെങ്ങളുമൊന്നുമില്ലെടാ പട്ടീ!''- അദ്ദേഹം ആക്രോശിച്ചു. ആളുകള്‍ അമ്പരന്നുനിന്നു! ഇത് സിനിമയിലല്ല, യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്ന് ആളുകള്‍ക്ക് ബോധ്യമായി... സത്യനിലെ പഴയ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു!

തന്റെ ധീരതകൊണ്ടും ആജ്ഞാശക്തികൊണ്ടും ഏത് കൊലകൊമ്പനെയും കീഴടക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും അനീതികള്‍ കാണുന്നിടത്തും മുഖംനോക്കാതെ പ്രതികരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നു സത്യന്‍.

ഏറ്റവും രസകരമായി തോന്നിയ മറ്റൊരു സന്ദര്‍ഭം: പിന്നീട് ദിവസവും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോള്‍ മധുരക്കള്ളിന്റെ മണ്‍കുടവുമായി സത്യനെയും കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന ആ റൗഡിയെയാണ് ഞങ്ങള്‍ കണ്ടത്. അയാള്‍ മര്യാദക്കാരനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

രോഗത്തിന് മുന്നില്‍

സത്യന്റെ അവസാനകാല ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു 'കരിനിഴല്‍'. ഡല്‍ഹിയിലെ പി. മാധവന്റെ നോവലിന് തിരക്കഥ, സംഭാഷണം രചിച്ചത് പാറപ്പുറമായിരുന്നു. തിരക്കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിക്ക് കെട്ടുറപ്പുപോരെന്ന് സത്യന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും പാറപ്പുറം പോയിരുന്നു. എന്റെ ഭാവനയ്‌ക്കൊത്ത് ക്ലൈമാക്‌സിലും മറ്റും ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി വീണ്ടും വായിച്ചുകേള്‍പ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു! ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ബാംഗ്ലൂരില്‍ ചാമുണ്ഡേശ്വരി സ്റ്റുഡിയോയില്‍ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

സത്യന്‍ ഒരു മാരകരോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വാര്‍ത്ത ആയിടയ്ക്ക് സിനിമാരംഗത്ത് പടര്‍ന്നുതുടങ്ങി. ഇടക്കിടയ്ക്ക് കില്‍പ്പാക്കിലെ കെ.ജെ. ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പോകുന്നതായി സെറ്റുകളില്‍ ചര്‍ച്ചയായി. എന്നാല്‍, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സത്യന്‍ പതിവുപോലെ കൃത്യസമയത്തുതന്നെ സെറ്റുകളില്‍നിന്ന് സെറ്റുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു.



ബാംഗ്ലൂരില്‍ 'കരിനിഴലി'ന്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോള്‍ ഒരുദിവസം സത്യനെ മദിരാശി ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോള്‍, ഷൂട്ടിങ് നിര്‍ത്തിവെച്ച് പ്രേംനസീറും ഷീലയും കെ.പി. ഉമ്മറുമൊക്കെ അവരുടെ ഹോട്ടല്‍മുറികളിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. എന്നാല്‍, കൃത്യം 10 മണിക്ക് വിമാനമിറങ്ങി സത്യന്‍ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി. ഞങ്ങള്‍ ചിലരൊഴിച്ച് മറ്റെല്ലാവരും പോയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്നറിഞ്ഞാണ് ഷൂട്ടിങ് നിര്‍ത്തിവെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു: ''എനിക്ക് വരാന്‍ അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ആ വിവരം ഞാനറിയിക്കും, നാട്ടുകാരല്ല അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. വിളിക്ക് എല്ലാറ്റിനെയും...''

പെട്ടെന്നുതന്നെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി ഷൂട്ടിങ് പുനരാരംഭിച്ചു. (രക്തം മാറ്റാനായിരുന്നു കാലത്തുതന്നെ ഹോസ്പിറ്റലില്‍ പോയതെന്ന് പിന്നീടറിഞ്ഞു). ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തപോലെ മേക്കപ്പിട്ട് കോട്ടും സ്യൂട്ടും അണിഞ്ഞ്, പടത്തിലെ സുപ്രധാനമായ കുറേ രംഗങ്ങള്‍ ഉറക്കമിളച്ച് നേരം പുലരുന്നതുവരെ അഭിനയിച്ചുതീര്‍ത്ത ആ അദ്ഭുതപ്രതിഭയെപ്പറ്റി എന്തുപറയാനാണ്! ''മരിക്കുന്നെങ്കില്‍ അഭിനയിക്കുമ്പോള്‍ ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നില്‍ മരിച്ചുവീഴണ'മെന്ന് ഒരിക്കല്‍ തിക്കുറുശ്ശിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാന്‍ ഓര്‍ത്തുപോയി.



അടുത്തദിവസം മേക്കപ്പ്മുറിയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ കൈയില്‍ ഒരു പുസ്തകമുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്റെ നേര്‍ക്ക് നീട്ടി പറഞ്ഞു: 'ഇതൊരു നല്ല കഥയാണ്, ഇതിനൊരു തിരക്കഥ താന്‍തന്നെ എഴുതി തയ്യാറാക്കിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് താന്‍തന്നെ സംവിധാനംചെയ്യ്''. ഞാന്‍ അങ്ങനെത്തന്നെ സ്തംഭിച്ച് നിന്നുപോയി. ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്ന് ഞാന്‍ ചിന്തിച്ചിരുന്നതേയില്ല.

''എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത്. തനിക്ക് കഴിയും''.

''ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍?'' - ഞാന്‍ ചോദിച്ചു.

''അതറിഞ്ഞാലേ തിരക്കഥയെഴുതുകയുള്ളോ?''

''അല്ല, ചോദിച്ചെന്നേയുള്ളൂ''.

''മറ്റാരുമല്ല, ഞാന്‍തന്നെ''. എന്നിട്ട് പുസ്തകം എനിക്കുതന്നു. ഭാസി മലാപ്പറമ്പ് എഴുതിയ നോവല്‍- 'മനസ്സുകള്‍ സാഗരങ്ങള്‍'.

ഞാനാ മനസ്സിന്റെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയായിരുന്നു.

പുറമേ കഠിനഹൃദയനെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും അകത്ത് അഗാധമായ സാഗരങ്ങളിലെ ചിപ്പികളില്‍ മുത്തുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ആ അസാധാരണമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുമുന്നില്‍ ഞാന്‍ മനസ്സുകൊണ്ട് നമിച്ചു. സത്യന്‍ തുടര്‍ന്നു: ഇതില്‍ ഒരു ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കാരനുണ്ട്. അത് ആ മേത്തച്ചെറുക്കന്‍ ചെയ്യട്ടെ. (പ്രേംനസീറിനെ സ്‌നേഹപൂര്‍വം അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാറ്) നായിക ഒരു മാനസികരോഗിയാണ്. ആ വേഷം (അകലെയിരിക്കുന്ന ഷീലയെ ചൂണ്ടി) ആ പെണ്ണിനോട് ചെയ്യാന്‍ പറയാം. പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്‍. എന്നെ കൊള്ളാമെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ചെയ്യാം. കഥാകൃത്ത് തന്റെ നാട്ടുകാരനല്ലേ, എഴുതാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ അയാളെക്കൂടെ വിളിച്ചേക്ക്.''



അതിനിടയില്‍ രോഗം വര്‍ധിച്ചതായി നിര്‍മാതാക്കളുടെ ഇടയില്‍ സംസാരമായി. അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍, മൂലധനം, കരിനിഴല്‍, പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വേറെയും രണ്ടുമൂന്നു ചിത്രങ്ങള്‍... നിര്‍മാതാക്കള്‍ സത്യനെ പിടിയും വലിയും തുടങ്ങി! ആശുപത്രികളിലും സ്റ്റുഡിയോകളിലെ സെറ്റുകളിലുമായി ഒരു കൂസലും കൂടാതെ രോഗത്തോട് പോരാടിക്കൊണ്ട് വിശ്രമമില്ലാതെ, തൊഴിലിനോടുള്ള തന്റെ അര്‍പ്പണമനോഭാവം അവസാന നിമിഷംവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ സത്യന്‍ പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.

ഒരിക്കല്‍ കരിനിഴലിന്റെ സെറ്റില്‍വെച്ച് അല്പം ഭയന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞാന്‍ ചോദിച്ചു:

''ഇങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യണോ സാര്‍? അല്പദിവസങ്ങള്‍ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചുകൂടെ?''

''എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്?''

''സാറിന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി അല്പം മോശമാണെന്ന് ആളുകള്‍ പറയുന്നു''

പെട്ടെന്ന് രോഷാകുലനായി ''ആരാണ് തന്നോടിത് പറഞ്ഞത്, ആരാണ്?

ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

''അതെല്ലാം ശത്രുക്കള്‍ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല. I am all right... അവന്മാര്‍ക്ക് വേറെ ജോലിയില്ല. താന്‍ പോയി ഷോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാന്‍ നോക്ക്.''

പിന്നീട് അവിടെ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കട്ടിലില്‍ പോയി മലര്‍ന്നുകിടന്നു.

ഒന്നുരണ്ടു ഷോട്ട് എടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എന്നെ അടുത്തുവിളിച്ചുവരുത്തി ചോദിച്ചു: ''എനിക്ക് അസുഖമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ?''

ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് ശാന്തനായി തുടര്‍ന്നു: ''എനിക്ക് മരണത്തെ ഭയമില്ല. കാരണം, ഭയന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുതന്നെ.''

പിന്നീട് വളരെ പ്രസന്നഭാവത്തില്‍ ''ആട്ടെ, തിരക്കഥ എവിടംവരെയായി?''

''എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു''-ഞാന്‍ പറഞ്ഞു.

കുറച്ചുനേരം എന്തോ ആലോചിച്ചശേഷം സത്യന്‍ തുടര്‍ന്നു: ''മനസ്സുകള്‍ സാഗരങ്ങള്‍ നല്ല ടൈറ്റിലാണ്. അത് മാറ്റണ്ട. ങാ, പിന്നെ ആ ഡോക്ടറുടെ വേഷം ഞാനില്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ മാധവന്‍നായരെക്കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം.

എന്റെ മനസ്സൊന്നു പിടഞ്ഞു!

സത്യന്‍ തുടര്‍ന്നു: ആ വേഷത്തിന് എന്നേക്കാള്‍ യോജിച്ചത് മധുവാണ്. എനിക്കിഷ്ടമാണവനെ. നല്ല നടന്‍.'' എന്നിട്ട് ആ കട്ടിലില്‍ത്തന്നെ മലര്‍ന്നുകിടന്നു, ഒരു ദീര്‍ഘനിശ്വാസത്തോടെ... ആ മനസ്സ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാന്‍ എനിക്കൊരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ല.



ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ നടന്‍ നാഗേഷിന്റെ ഫോണ്‍വന്നു: ''ഞാന്‍ ഉടനെ അതുവഴി വരാം. സത്യന്‍ സാറിന് സീരിയസ്സാണ്...''

ഞങ്ങള്‍ കെ.ജെ. ഹോസ്പിറ്റലില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ അവിടെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം! മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും തെലുങ്കിലെയും നടീനടന്മാരും നിര്‍മാതാക്കളും സംവിധായകരും മറ്റും ആശുപത്രിയുടെ അകത്തും പുറത്തുമായി അസ്വസ്ഥരായി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സത്യന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും നിര്‍മാതാവുമായ എം.ഒ. ജോസഫ് മുറിയില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോള്‍ ആകാംക്ഷയോടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തുചെന്നു.

''രക്ഷയില്ല... ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കൈവെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു...''

സന്ധ്യാസമയത്ത് അസ്തമനസൂര്യന്റെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തില്‍ സത്യന്റെ മൃതദേഹംവഹിച്ച വിമാനം, മീനമ്പാക്കം എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍നിന്ന് അനന്തതയിലേക്ക് പറന്നുയരുന്നതും നോക്കി ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയില്‍ ഞാനും നിന്നു. സ്ത്രീകള്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നത് കേട്ടു: ''ദയാപരനായ കര്‍ത്താവേ

ഈ ആത്മാവിന് കൂട്ടായിരിക്കേണമേ...''



ഞാന്‍ മുറിയില്‍പ്പോയി പൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത തിരക്കഥയുടെ പേജുകള്‍ മറിച്ചുനോക്കി. ഞാനൊരു സംവിധായകനായി കാണാന്‍ കാത്തുനില്‍ക്കാതെ ആ മഹാനുഭാവന്‍ യാത്രയായിരിക്കുന്നു, എന്നെന്നേക്കുമായി! അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ആ നോവല്‍ ഇന്നും എന്റെ അലമാരയില്‍ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നു- 'മനസ്സുകള്‍ സാഗരങ്ങള്‍'

