'ദ സെവന്‍ത് സീല്‍' വിസ്മയമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ട് 60 വര്‍ഷം തികഞ്ഞു. എക്കാലത്തേയും ക്ലാസിക്കുകളിലൊന്നായ ഈ ചലച്ചിത്രം നമുക്കു തന്ന ഇംഗ്മര്‍ ബര്‍ഗ്മാന്റെ ജന്മശതാബ്ദിദിനവുമാണിന്ന്. ഈ ആ ചാര്യന്‍ വിടപറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജൂലായില്‍ പത്തു വര്‍ഷവും തികയും.

മുദ്രകളുടെ സമൃദ്ധിയിലാണെന്നും ഈ സിനിമയും സ്രഷ്ടാവും. ചരിത്രം മായ്ക്കുകയോ മറക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത 'സീലുകള്‍'; കുരുടന്മാര്‍ ആനയെ തൊട്ടതുപോലെ ചമച്ചാലും തീരാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍; എഴുതിയാലും തീരാത്ത വിശേഷങ്ങള്‍....

'ദ സെവന്‍ത് സീല്‍ ' എന്ന ക്ലാസിക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് 60 വര്‍ഷം തികഞ്ഞു. ഈ സിനിമകൊണ്ട് വിശ്വചലച്ചിത്രവേദിയില്‍ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠനായ സംവിധായകന്‍ ഇംഗ്മര്‍ ബര്‍ഗ്മാന്‍ ജനിച്ചിട്ട് 100 വര്‍ഷവുമാവുന്നു. അതെ, ഇന്ന്, ജൂലായ് 14 ന് ബര്‍ഗ്മാന്റെ ജന്മശതാബ്ദിവര്‍ഷം തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ജൂലായ് 30 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമദശകം പൂര്‍ത്തിയാവുകയുമാണ്. യാദൃച്ഛികമായ മുദ്രകള്‍.



'കൂഞ്ഞാട് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോള്‍ അരമണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് സ്വര്‍ഗത്തില്‍ നിശബ്ദത വ്യാപിച്ചു.....' ബൈബിളിലെ വെളിപാടു പുസ്തകത്തിലെ ഈ വചനത്തോടെ തുടങ്ങുന്ന 'ഏഴാംമുദ്ര' അതേ വചനങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയുടെ തീക്ഷ്ണതയില്‍ മരണത്തിന്റെ അനിവാര്യതയിലും അജയ്യതയിലും അവസാനിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നിശബ്ദതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിനിമ പക്ഷേ, കലയുടെ അതിജീവനശേഷിയിലേക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്നു. മരണം ആഹ്‌ളാദകരമായൊരു നൃത്തമാണെന്നും പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു. ബര്‍ഗ്മാനെ ഇരുപതാം നൂററാണ്ടിലെ സമാദരണീയനായ ചലച്ചിത്രകാരനാക്കിയ സിനിമയാണിത്. എക്കാലത്തേയും മികച്ച, സുന്ദരമായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്; കാലികവും ഒപ്പം കാലങ്ങള്‍ക്കതീതവുമായ ചിത്രം; ദൈവത്തെ ഇത്രമാത്രം 'ശൂന്യമാക്കിയ' ചിത്രം; ബിംബകല്പനകളാലും വ്യാഖ്യാനങ്ങളാലും ഉത്കൃഷ്ട സാഹിത്യസൃഷ്ടിയോട് ചേര്‍ത്തുവെക്കാവുന്ന ചിത്രം..... മുദ്രയ്ക്ക് വിശേഷണങ്ങള്‍ അനവധിയാണ്.

പ്ലേഗ് മരണം വാരിവിതറുന്ന പതിനാലാം നൂററാണ്ടിലെ യൂറോപ്പ്. അന്റോണിയസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന പ്രഭു കുരിശുയുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ശേഷം സ്വന്തം നാടായ സ്വീഡനിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. കൂടെ അനുചരന്‍ ജോണ്‍സുമുണ്ട്. പരിക്ഷീണനാണ് ബ്ലോക്ക്. 'ക്രിസ്‌ററ്യാനിറ്റി' ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തവനെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തില്‍ സംശയാലുവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു,ചുററും നടമാടുന്ന ദുരന്തങ്ങളില്‍ എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നില്ല,ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യവും കരുതലും എവിടെ.?....സന്ദേഹങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അയാള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ദൈവത്തെയല്ല, മരണത്തെയാണ്. ' എപ്പോഴും അയാള്‍ക്കരികിലുണ്ടായിരുന്ന' മരണം അയാളെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ വന്നതാണ്. ബ്‌ളോക്ക് മരണത്തെ ചതുരംഗക്കളിക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. തോററാല്‍ മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകാം. മരണത്തെ വെല്ലാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ത്വരയായി ചതുരംഗക്കളി ചിത്രത്തിലുടനീളമുണ്ട്. തന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയില്‍ ബ്ലോക്കും അനുചരനും കാണുന്നത് പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് മരിച്ചുവീഴുന്ന മനുഷ്യരേയാണ്. മാരകമാരിയെ അതിജീവിക്കാന്‍ മനുഷ്യരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍.'ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ' യായ രോഗത്തില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പാപങ്ങളില്‍നിന്ന് മോചനം നേടാനുമുള്ള സ്വയം പീഡനങ്ങള്‍....കുരിശുചുമക്കല്‍,സ്വയം ചാട്ടവാറടിക്കല്‍,രോഗബാധിതരെ പിശാചിനൊപ്പം ശയിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ചുട്ടുകൊല്ലല്‍.....

കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലെത്തി ബ്ലോക്ക് വിലപിക്കുന്നു-'why does he hide in a cloud of half promise and unseen miracle?' എനിക്കറിയണം, എനിക്ക് വിശ്വാസമോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ അല്ല വേണ്ടത്. കരംനീട്ടി മുഖം കാണിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത'.. അവിടെയും ബ്ലോക്കിന് കാണാനാവുന്നത് മരണത്തിന്റെ മുഖം മാത്രം. (ഏതുവിശ്വാസിയിലും ഒരു സന്ദേഹിയുണ്ട്; ഏതുസന്ദേഹിയിലും ഒരു വിശ്വാസിയും. വിശ്വാസത്തിനും അവിശ്വാസത്തിനും ഇടയിലാടുന്ന പെന്‍ഡുലമാണ് താനെന്ന് മലയാറ്റൂര്‍ രാമകൃഷ്ണന്‍).

വഴിയോരകലാകാരനായ ജോഫിന്റേയും ഭാര്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റേയും കുടുംബചിത്രം കഥാഗതിയോരം ചേര്‍ന്നുപോകുന്നുണ്ട്. കലാകാരന്‍ ഭാവനയിലും മററാരും കാണാത്ത കല്പനകളിലും വിരാജിക്കുന്നവനാണ്. കന്യാമറിയത്തെ കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്ന ജോഫിനോട് ഭാര്യ സ്‌നേഹത്തോടെ പറയുന്നത് 'നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാവനകളും' എന്നാണ്. ഇവരോടൊപ്പമുള്ള, ചെറുകള്ളത്തരങ്ങളുള്ള കലാകാരനെ മരണം മരമറുത്ത് വീഴ്ത്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജോഫിന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴാണ് ബ്ലോക്ക് അല്പമെങ്കിലും പ്രസാദവാനാവുന്നത്.

പിശാചിനൊപ്പം ശയിച്ചുവെന്നാരോപിക്കപ്പെട്ട് ചുട്ടുകൊല്ലപ്പെടാനൊരുങ്ങുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ബ്ലോക്ക് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. പിശാചിനെ കണ്ടുവോ എന്ന ബ്ലോക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിന് 'അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് പുറകിലുണ്ട്' എന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മറുപടി. അപ്പോഴും ദൈവമില്ല! വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പ് ബ്ലോക്കിനെ കുരിശുയുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച പാതിരി റാവലിനെയും ബ്ലോക്കും അനുചരനും നേരിട്ടുകാണുന്നുണ്ട്. റാവല്‍ ഇപ്പോള്‍ മോഷണം നടത്തുന്നു, ബലാത്സംഗശ്രമവും! ഒടുവിലയാള്‍ പ്ലേഗ് ബാധിച്ച് ദയനീയമായി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നു.

ബ്ലോക്കും മരണവുമായുള്ള അവസാനചതുരംഗക്കളി ജോഫ്, അയാള്‍ മാത്രം, കാണുന്നു. അയാള്‍ ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞിനോടുമൊപ്പം, മരണത്തിന്റെ മാലാഖ പറക്കുന്ന വീഥിയില്‍നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഒററക്കുതിരവണ്ടിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നു. ചതുരംഗക്കളിയില്‍ തോററ് നിസ്സഹായനായ ബ്ലേക്കിനോട് മരണം , തന്റെ കൈകള്‍ നീട്ടി, കറുത്ത വസ്ത്രം നിവര്‍ത്തി തീക്ഷ്ണവും അജയ്യവുമായ ഭാവത്തില്‍ പറയുന്നു-എന്നില്‍നിന്ന് ആരും, ഒന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല.ഞാന്‍ ഒരുരഹസ്യവും പേറുന്നില്ല. 'I am unknowing'

ബ്ലോക്കിന്റെ വീട്ടില്‍ ഭാര്യ അയാള്‍ക്കും കൂട്ടര്‍ക്കും 'അവസാന അത്താഴം' ഒരുക്കുകയാണ്. ഭാര്യ ബൈബിള്‍ വായിക്കുന്നു-'കുഞ്ഞാട് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോള്‍.....' വെളിപാടുപുസ്തകത്തിലെ വരികള്‍ക്കിടെ മരണം കടന്നുവരുന്നു. കൂട്ടത്തിലെ, അതുവരെ സംസാരിക്കാത്ത പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു-'it is finished'.ബര്‍ഗ്മാന്‍ സിനിമ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ, കലയുടെ ഭാവനാത്മകതയിലേക്കും അതിജീവനത്തിലേക്കും ക്യാമറ തിരിച്ചാണ്. ശാന്തമായൊരു തീരത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജോഫും കുടുംബവും.അപ്പോള്‍ ജോഫ്, അയാള്‍ മാത്രം, കാണുന്നു-മരണം ബ്‌ളോക്കിന്റേയും കൂട്ടരുടേയും കൈകോര്‍ത്ത് വരിയായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ജോഫിനോട് ഭാര്യ -'നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും'. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശമാനമായ വീഥിയിലേക്ക് അവര്‍ നടന്നുനീങ്ങുമ്പോഴാണ് സിനിമ ശരിക്കും 'തീരാതിരിക്കുന്നത്'.

1953 കാലത്ത് എഴുതിയ The Magic Lantern എന്ന തന്റെ നാടകത്തെ ഉപജീവിച്ചാണ് ബര്‍ഗ്മാന്‍ 'സെവന്‍ത് സീല്‍' തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സ്വീഡനിലെ മാല്‍മോസിററിയിലെ നാടക വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുവേണ്ടി എഴുതിയ നാടകം 1954 ല്‍ റേഡിയോയില്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. പിന്നീട് സ്‌റേറജിലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1957 ഫെബ്രുവരി 16 ന് സിനിമയായി റിലീസ് ചെയ്തു. സ്വീഡിഷ് ഭാഷയില്‍ 97 മിനിററ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ളതാണ് കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലുമുള്ള സിനിമ. കഥാപാത്രങ്ങള്‍ക്കനുയോജ്യമായ മുഖങ്ങളുള്ള ബെന്‍ത് എകരോട്ട് (മരണം), മാക്‌സ് വോന്‍ സിഡോ (ബ്ലോക്ക്), ഗുണാര്‍ ജോണ്‍സ്ട്രാന്‍ഡ് (ജോണ്‍സ്), നീല്‍സ് പോപ്പ് (ജോഫ്) എന്നിവരാണ് പ്രധാനവേഷങ്ങളില്‍. ഗുണാര്‍ ഫിഷര്‍ (ഛായാഗ്രഹണം), ലെനാര്‍ട്ട് വാളന്‍ (എഡിറ്റിങ്), സിക്‌സ്‌റ്റൻ ഏര്‍ലിംഗ് (സംഗീതം) എന്നിവരുടെ സാങ്കേതികപ്പൊരുത്തവും സിനിമയുടെ മേന്മയാണ്. കാന്‍ ഫിലിം ഫെസ്‌ററിവലില്‍ സ്‌പെഷ്യൽ ജൂറി പ്രൈസ് നേടി സിനിമ.ഇന്ത്യയിലെ ,വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്രമേളകളില്‍ ഇപ്പോഴും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ചിത്രം. (പടിയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാളചിത്രം 'ത്രാസം' ഈ മരണസങ്കല്പത്തേയും മരണമുഖത്തേയും ഉപജീവിച്ച് എടുത്തതത്രെ).

ബര്‍ഗ്മാന്റെ ഒപ്പ്

1918 ജൂലായ് 14 ന് സ്വീഡനിലെ ഉപ്‌സാലയില്‍ ഒരു പുരോഹിതന്റെ മകനായാണ് ബര്‍ഗ്മാന്‍ ജനിച്ചത്. സ്‌റേറാക്ക്‌ഹോം യൂണിവേഴ്‌സിററിയില്‍ കലയും സാഹിത്യവും പഠിക്കാന്‍ ചേര്‍ന്നെങ്കിലും മുഴുമിച്ചില്ല. കൗമാരകാലത്ത് ഒളിച്ചോടി നാടകക്യാമ്പുകളിലെത്തി. 22 വയസായപ്പോഴേക്കും 12 നാടകങ്ങള്‍ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു. 126 നാടകാവതരണങ്ങള്‍ ബര്‍ഗ്മാന്റെ പേരിലുണ്ട്. 39 റേഡിയോ നാടകങ്ങളും. 60 ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അനശ്വരനായി. ആത്മകഥാപരമായ രണ്ടുനോവലുകള്‍ 'ഞായറിന്റെ കുട്ടികള്‍', 'സദുദ്ദേശ്യങ്ങള്‍' എന്നിവ സിനിമകളായി. മാന്ത്രികവിളക്ക് (Laterna Magica) ആണ് ആത്മകഥ. സ്വന്തം സിനിമകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ആത്മകഥയുമുണ്ട്- Images- My Life In The Film.

1945 ല്‍ പുറത്തുവന്ന 'ക്രൈസിസ്' ആണ് ആദ്യ സിനിമ. 2003 ലെ ടി.വി.ചിത്രം 'സാറാബാന്‍ഡ്' അവസാന ചലച്ചിത്രം. സമ്മര്‍ ഇന്റര്‍ലൂഡ്(1951),സമ്മര്‍ വിത്ത് മോണിക്ക (1953),ഡ്രീംസ് (1955),വൈല്‍ഡ് സ്‌ട്രോബറീസ്(1957),ദ വിര്‍ജിന്‍ സ്പ്രിംഗ്,ത്രു എ ഗ്‌ള്ാസ് ഡാര്‍ക്ക്‌ലി(1961), സൈലന്‍സ്, വിന്റര്‍ലൈറ്റ് (1963),പെഴ്‌സോണ (1966),ഷെയിം (1968),ക്രൈസ് ആന്റ് വിസ്‌പേഴ്‌സ്(1972),ഓട്ടം സൊനാററ(1978),ഫാനി ആന്റ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ (1982),ദ ബെസ്‌ററ് ഇന്റന്‍ഷന്‍സ്(1991),പ്രൈവററ് കണ്‍ഫെഷന്‍സ്(1996),ഫെയ്ത്ത്‌ലെസ്(2000) എന്നിവയാണ് പ്രധാനസിനിമകള്‍.അഞ്ചുതവണ വിവാഹം കഴിച്ചു-എല്‍സ് ഫിഷര്‍,എല്ലന്‍ ലുന്‍ഡ്‌സ്‌ട്രോം,ഗുണ്‍ഗ്രുട്ട്, കാബിലാറേററി,ഇന്‍ഗ്രിഡ് വോണ്‍റോസന്‍.നടിയും സംവിധായകയുമായ ലിവ് ഉള്‍മാന്‍ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി.ഒമ്പത് കുട്ടികള്‍. മികച്ചവിദേശചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്‌കാര്‍ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് മൂന്നുതവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു-ദ വിര്‍ജിന്‍ സ്പ്രിംഗ്,ത്രൂ എ ഗ്‌ളാസ് ഡാര്‍ക്ക്‌ലി,ഫാനി ആന്റ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ എന്നിവക്ക്. 1971 ലെ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ചടങ്ങില്‍ ഇര്‍വിംഗ് ജി.താല്‍ബെര്‍ഗ് മെമ്മോറിയല്‍ അവാര്‍ഡ് അദ്ദേഹം ഏററുവാങ്ങി. ബെര്‍ലിന്‍ ഫിലിംഫെസ്‌ററിവെലില്‍ വൈല്‍ഡ് സ്‌ട്രോബറീസ് മികച്ചസിനിമക്കുള്ള ഗോള്‍ഡന്‍ ബെയര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടി.കാന്‍,ഗോള്‍ഡന്‍ ഗ്‌ളോബ്,സെസാര്‍ മേളകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകള്‍ അംഗീകാരങ്ങളാല്‍ ആദരിക്കപ്പെട്ടു.2007 ജൂലായ് 30 ന് അന്തരിച്ചു.



സാഹിത്യത്തില്‍ വില്യം ഷേക്‌സ്പിയര്‍,മനശാസ്ത്രവിശകലനത്തില്‍ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ്...എങ്കില്‍ സിനിമയില്‍ ഇംഗ്മര്‍ ബര്‍ഗ്മാന്‍. സിനിമ സാഹിത്യരൂപംപോലെ ആസ്വദിക്കാമെന്നും മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഉള്‍വനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.രണ്ടിനും മുദ്രയായി 60 ചിത്രങ്ങള്‍ വേണ്ട, ഒററചിത്രം മതി-ദ സെവന്‍ത് സീല്‍.

