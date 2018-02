മുംബൈ: നീരവ് മോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനധികൃത പണമിടപാട് നടന്ന പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കിന്റെ എംസിബി ബാഡി ഹൗസ് ശാഖ സിബിഐ പൂട്ടി സീല്‍ ചെയ്തു.

ശാഖയുടെ നിയന്ത്രണം പൂര്‍ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഒരുദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അന്വേഷണസംഘം ശാഖ സീല്‍ ചെയ്തത്.

ജനറല്‍ മാനേജര്‍ തലത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സിബിഐ ചോദ്യംചെയ്തുവരികയാണ്. അതോടൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗോകുല്‍നാഥ് ഷെട്ടി(റിട്ടയേഡ്), മനോജ് കാരാട്ട് തുടങ്ങി ഉദ്യഗസ്ഥരേയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

