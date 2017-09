മുംബൈ: ഉത്സവകാല ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ജിയോഫൈ വൈഫൈ റൂട്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു. 1999 രൂപയായിരുന്ന ജിയോഫൈ റൂട്ടര്‍ 999 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

11 ദിവസം അതായത് സെപ്റ്റംബര്‍ 30വരെയാണ് വിലക്കുറവില്‍ ഉപകരണം ലഭിക്കുക.

Avail the JioFi Festive Offer and get your very own JioFi at a reduced price of Rs. 999/- only! Buy it here https://t.co/N8g1yKG2cq pic.twitter.com/zwaPBjYrFz