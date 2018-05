പാലാ: സുഹൃത്തിനെ കൊന്നത് ചക്കയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്നെന്ന് പ്രതി. പൂവരണി പുറത്തേല്‍ ജോസിനെ(52) യാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പാലാ പൂവരണി കിഴവറപ്പള്ളില്‍ സഖറിയ ചാക്കോ(കുട്ടി-56) യാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. ജോസിനെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രതി ഇക്കാര്യം പോലീസിനോട് വിവരിച്ചത്.



ജോസും സഖറിയയും ചേര്‍ന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ മദ്യപിച്ചെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതിനുശേഷം സമീപത്തെ പുരയിടത്തില്‍ നിന്ന പ്ലാവില്‍ കയറി ജോസ് ചക്കയിട്ടു. ജോസ് മരത്തില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് താഴെ നില്‍ക്കുകയായിരുന്ന സഖറിയ കൂട്ടത്തില്‍ വലിപ്പം കൂടിയ ചക്കയെടുത്ത് സമീപത്തെ പുരയിടത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു. മരത്തിലിരുന്ന ജോസ് ഇതുകണ്ട് ഉച്ചത്തില്‍ ചീത്തവിളിച്ചു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.



ഇതോടെ ചക്കയുമായി സഖറിയ തിരികെയെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നും ജോസും സഖറിയയുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഈ സമയം കത്തികൊണ്ട് വെട്ടുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. സഖറിയയുടെ കഴുത്തില്‍ ആഴത്തില്‍ മുറിവേറ്റതാണ് മരണകാരണം.

സംഭവത്തിനുശേഷം ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ജോസിനെ സമീപപുരയിടത്തില്‍നിന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പാലാ സി.ഐ. രാജന്‍ കെ.അരമന, എസ്.ഐ. അഭിലാഷ് കുമാര്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചത്.

