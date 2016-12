റിയാദ്; ചുട്ടുപഴുത്ത മരുഭൂമിയും ഉഷ്ണക്കാറ്റും നിറഞ്ഞ സൗദി അറേബ്യ പഴയകഥ മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലെ പുതിയ തരംഗം.

അന്തരീക്ഷ താപനില മൈനസ് മൂന്ന് ഡിഗ്രിയായി കുറഞ്ഞതോടെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ വടക്കന്‍ മേഖലയില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച ആരംഭിച്ചത്.

സാധാരണ ഒക്ടോബര്‍ വരെ മഴപെയ്യാറുള്ള ഈ മേഖലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ സീസണ്‍ കഴിഞ്ഞും മഴ പെയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏപ്രിലില്‍ പെയ്ത മഴയെതുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ 18 പേരാണ് സൗദിയില്‍ മരിച്ചത്.

അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്യുന്ന മഴയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാക്കുന്നത് തടയാനുള്ള തീവ്രപരിശ്രമത്തിലാണ് ദമാം, ദഹറാന്‍, കോബര്‍, ഖ്വദീഫ് മുന്‍സിപ്പല്‍ അധികൃതര്‍.

അതേസമയം മഞ്ഞുവീഴ്ച്ച കൊണ്ട് സുന്ദരമായ സൗദി മരുഭൂമികളുടെ സൗന്ദര്യം മതിമറന്നാസ്വദിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികള്‍.

