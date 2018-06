മാഡ്രിഡ്: മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരാണ് നായ്ക്കള്‍. ഉടമയുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കുതിച്ചു ചാടിയ നായകളുടെ നിരവധി കഥകള്‍ നാം കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ബോധമറ്റ് നിലത്തുവീണ പരിശീലകന് മുന്‍കാലുകള്‍ അയാളുടെ നെഞ്ചില്‍ അമര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് അടിയന്തര പ്രഥമശുശ്രൂഷ (സി പി ആര്‍-Cardiopulmonary resuscitation) നല്‍കുന്ന നായയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരമാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ. മാഡ്രിഡിലെ മുനിസിപ്പല്‍ പോലീസാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓഫീസര്‍ പോഞ്ചോ എന്ന പോലീസ് നായയും പരിശീലകനുമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) June 22, 2018

പോഞ്ചോയുടെ പരിശീലകന്‍ ബോധമറ്റു വീഴുന്നതായി അഭിനയിക്കുന്നു. പരിശീലകന് ശരിക്കും ബോധമറ്റു വീണതാണെന്നു വിചാരിച്ച് പോഞ്ചോ ഓടിയെത്തുകയും സി പി ആര്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുന്‍കാലുകള്‍ പരിശീലകന്റെ നെഞ്ചില്‍ വച്ച ശേഷം ചാടുകയണ് പോഞ്ചോ ചെയ്യുന്നത്. ബോധംകെട്ടു വീണയാളുകളുടെ നെഞ്ചില്‍ കൈകളുപയോഗിച്ച് അമര്‍ത്തി സി പി ആര്‍ നല്‍കുന്ന രീതി മനുഷ്യര്‍ക്കിടയിലുണ്ട്. ഇതിനു സമാനമായ കാര്യമാണ് പോഞ്ചോയും ചെയ്തത്.

ശ്വാസമെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാന്‍ പോഞ്ചോ പരിശീലകന്റെ മുഖത്ത് തലവച്ചു നോക്കുന്നതും കാണാം. തുടര്‍ന്ന് കുറച്ചുസമയത്തിനു ശേഷം പരിശീലകന്‍ എണീക്കുകയും പോഞ്ചോയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതും കാണാം. ഇതിനോടകം 23ലക്ഷത്തില്‍ അധികം ആളുകളാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പോഞ്ചോയെ അഭിനന്ദനം കൊണ്ടുമൂടൂകയാണ് വീഡിയോ കണ്ടവര്‍.

