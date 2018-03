മുംബൈ: കാന്‍സര്‍ ബാധിതനായ ഏഴുവയസ്സുകാരന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി മുംബൈ പോലീസ്. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് സ്റ്റേഷന്‍ ചുമതല നല്‍കിയാണ് അര്‍പിത് മണ്ഡല്‍ എന്ന ഏഴുവയസ്സുകാരന്റെ ആഗ്രഹം മുലുന്ദ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ അധികൃതര്‍ നിറവേറ്റിയത്.

വലുതാകുമ്പോള്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ആകണമെന്നാണ് അര്‍പിതിന്റെ ആഗ്രഹം. മേക്ക് എ വിഷ് ഇന്ത്യാ ഫൗണ്ടേഷനും മുംബൈ പോലീസും ചേര്‍ന്നാണ് അര്‍പിതിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തത്.

അതീവ ഗുരുതര രോഗ ബാധിതരായ മൂന്നിനും 17നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഘടനയാണ് മേക്ക് എ വിഷ്.

'ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ അര്‍പിത്' സ്റ്റേഷനില്‍ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രം മുംബൈ പോലീസ് ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. നിരവധിയാളുകളാണ് മുംബൈ പോലീസിന് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Mulund Police Station was completely won over by the undaunted spirit of 7 year old Arpit Mandal, fighting cancer! If we could, we would fulfill all his wishes beyond just being a Police inspector for a day #ProtectingSmiles @MakeAWishIndia pic.twitter.com/jPOJosXFDU