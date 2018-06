ഭുവനേശ്വര്‍: സ്ത്രീധനമായി ഫലവൃക്ഷ തൈകള്‍ നല്കിയാല്‍ മതിയെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഗ്രാമത്തിലെ യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ താരമായിരിക്കുകയാണ് സരോജ് കാന്ത ബിശ്വാള്‍ എന്ന അധ്യാപകന്‍. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു നിബന്ധനയും സരോജിനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തോട് തനിക്കെതിര്‍പ്പാണെന്ന് സരോജ് പറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതല്‍ക്കേ താനൊരു പ്രകൃതി സ്‌നേഹിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ വധുവിന് സമ്മാനമായി 1001 ഫലവൃക്ഷത്തൈകള്‍ നല്കിയാല്‍ മതിയെന്ന് അവളുടെ ബന്ധുക്കളോട് താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും സരോജ് പറഞ്ഞു.

വധുഗൃഹത്തില്‍ വച്ച് വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലാവും വിവാഹച്ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക. വാദ്യഘോഷങ്ങളോ കരിമരുന്ന് പ്രകടനങ്ങളോ ഒന്നും വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാവില്ലെന്നും വധുവിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

സരോജിന്റെ പ്രതിശ്രുതവധു രശ്മിരേഖയും സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയാണ്. തന്റെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ അവള്‍ പൂര്‍ണസന്തോഷവതിയാണെന്നും സരോജ് പറഞ്ഞു.

