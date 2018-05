ബംഗളൂരു: കര്‍ണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണപരിപാടികള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ആഗ്രയിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ തീരുമാനം. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുണ്ടായ പൊടിക്കാറ്റില്‍ 73 പേര്‍ മരിക്കുകയും നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗിയുടെ അടിയന്തിര പിന്മാറ്റം. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രവലിയ ദുരന്തമുണ്ടായിട്ടും യോഗി കര്‍ണാടകയില്‍ തുടരുന്നതിനെ സിദ്ധരാമയ്യ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ബിജെപിക്കു വേണ്ടി പ്രചാരണപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് കര്‍ണാടകയിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍, ഇതിനെ പരിഹാസരൂപത്തിലാണ്‌ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വിമര്‍ശിച്ചത്. 'ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പൊടിക്കാറ്റില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. എന്നാല്‍,എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇപ്പോള്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ജോലികള്‍ എത്രയും വേഗം തീര്‍ത്ത ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും' എന്നായിരുന്നു യോഗിയെ വിമര്‍ശിച്ചുള്ള സിദ്ധരാമയ്യുടെ ട്വീറ്റ്.

യോഗി കര്‍ണാടകയില്‍ തുടരുന്നതിനെ വിമര്‍ശിച്ച് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നോതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്രയും വേഗം നാട്ടിലെത്തണമന്നും ജനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയത് തങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും അല്ലാതെ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി കര്‍ണാടകയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനല്ല എന്നുമായിരുന്നു അഖിലേഷിന്റെ വാക്കുകള്‍. രാത്രി തന്നെ ആഗ്രയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യോഗി ആദിത്യനാഥ് ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ഔദ്യോഗികവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Yogi Cuts Short Karnataka Trip and go back to UP,Karnataka Election 2018, sidharamaiah tweet, yogi adityanath