ബെംഗളൂരു: വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് ഏതാനും മിനുട്ടുകള്‍ മുമ്പ് രാജിപ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയും മറ്റ് ബിജെപി എംഎല്‍എമാരും സഭ വിട്ടത് ദേശീയ ഗാനം ചൊല്ലുന്നതിനിടെ. രാജി പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം സീറ്റില്‍ നിന്നിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോവുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദേശീയ ഗാനം സഭയില്‍ മുഴങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ ദേശീയ ഗാനത്തിനിടെ അറ്റന്‍ഷനായി നില്‍ക്കുന്നതിന് പകരം യെദ്യൂരപ്പയും മറ്റ് ബിജെപി അംഗങ്ങളും നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു.

20 മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിനൊടുവിലാണ് യെദ്യൂരപ്പ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് അംഗങ്ങള്‍ വിജയാഹ്ലാദം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ സഭാനടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ദേശീയഗാനം തുടങ്ങിയെങ്കിലും യെദ്യൂരപ്പയും ബിജെപി എംഎല്‍എമാരും അത് വകവെയ്ക്കാതെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു.

യെദ്യൂരപ്പയും സംഘവും സഭ വിട്ടശേഷം സഭയില്‍ അവശേഷിച്ച അംഗങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം സഭാ നടത്തിപ്പുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുകയും ഇവരുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം വീണ്ടും ദേശീയ ഗാനം മുഴങ്ങുകയും ചെയ്തു. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാക്കളായ ഗുലാം നബി ആസാദ് സിദ്ധരാമയ്യ എന്നിവരടക്കം രണ്ടാമത് മുഴങ്ങിയ ദേശീയഗാനത്തിനൊപ്പം അറ്റന്‍ഷനില്‍ നില്‍ക്കുന്നതും എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലുണ്ട്.

യെദ്യൂരപ്പയുടെ രാജിക്കു ശേഷം നടത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പത്രസമ്മേളനം ആരംഭിച്ചതുതന്നെ ദേശീയ ഗാനത്തോടുള്ള ബിജെപിയുടെ അവഗണന ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു.

'നിങ്ങള്‍ വിധാന്‍സൗധയിലെ മുഴുവന്‍ സംഭവവികാസങ്ങളും വീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ബിജെപി അംഗങ്ങളും സ്പീക്കറും ദേശീയഗാനത്തിനു മുമ്പ് സഭ വിട്ടു. അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള്‍ ഏത് മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തെയും അപമാനിക്കാമെന്ന് അവര്‍ വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്' എന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

രാജ്ദീപ് സര്‍ദേശായി അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റുകളും ട്വീറ്റുകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

Why did the BJP MLAs walk out of the Karnataka assembly even without waiting for the national anthem? Patriotism above politics surely.. #KarnatakaNataka