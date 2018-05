ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള ഗവര്‍ണറുടെ ക്ഷണം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ജനതാദള്‍ എസ് നേതാവ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി. എപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയെന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

We are waiting for invitation from the Governor's House: JD(S)'s HD Kumaraswamy on being asked when he will take oath as Chief Minister #Karnataka pic.twitter.com/Uol7BK46lg