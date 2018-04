ബെംഗളൂരു: റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാരുടെ സമ്മര്‍ദത്തിന് ബിജെപി വഴങ്ങി. റെഡ്ഡി സംഘത്തിലെ മൂന്നു പേര്‍ക്കാണ് കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപി സീറ്റ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാരില്‍ ഇളയവനായ സോമശേഖര റെഡ്ഡിയുടെ പേരും ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. ഇടക്കാലത്ത് ബിജെപി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാര്‍ ഇതോടെ സജീവമായി. പ്രധാന നേതാക്കളെ വിളിച്ച് സീറ്റ് നല്‍കിയതില്‍ ജനാര്‍ദന റെഡ്ഡി നന്ദി അറിയിച്ചു.

റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാരുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന തരത്തില്‍ അമിത് ഷാ പ്രതികരിച്ചപ്പോള്‍ അഴിമതി വന്‍ ആരോപണം നേരിടുന്ന റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാര്‍ക്ക് സീറ്റ് കിട്ടില്ലെന്ന പ്രചാരണം സജീവമായിരുന്നു. ബിജെപിയിലേക്കുള്ള വഴി അടയുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റ് പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് ഇവര്‍ നോട്ടമിടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ റെഡ്ഡി സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ബെല്ലാരി എം.പി ശ്രീരാമലുവാണ് നേതൃത്തില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തി സോമശേഖര റെഡ്ഡിക്ക് സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കിയത്. സോമശേഖര റെഡ്ഡി ബെല്ലാരി സിറ്റി മണ്ഡലത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സിറ്റിങ് എം.എല്‍.എ അനില്‍ ലാഡിനെതിരെ മത്സരിക്കും. ജനാര്‍ദന റെഡ്ഡിക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാന്‍ ജഡ്ജിക്ക് കൈക്കൂലി നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലും പ്രതിയായിരുന്നു സോമശേഖര റെഡ്ഡി. ഈ കേസില്‍ ഇപ്പോള്‍ ജാമ്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

റെഡ്ഡിമാരുടെ അടുത്ത അനുയായി സന്ന ഫക്കീരപ്പയ്ക്ക് ബെല്ലാറി റൂറലിലും ബിജെപി സീറ്റ് നല്‍കി. സോമശേഖര റെഡ്ഡിക്ക് സീറ്റ് നല്‍കിയതോടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ കര്‍ണാടകം എന്ന ബിജെപിയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് ചോദ്യം ചെയ്തു.

