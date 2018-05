ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വോട്ടിങ് മെഷീനില്‍ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന കുറ്റം പറയുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരിഹാസം. കര്‍ണാടകത്തിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കായി എന്താണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനം വരള്‍ച്ചയില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോള്‍ പ്രധാന വകുപ്പുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാരെല്ലാം ഡല്‍ഹിയില്‍ രാഷ് ട്രീയം കളിക്കുകയായിരുന്നു. കര്‍ണാടകത്തിലെ മന്ത്രിമാരില്‍ അഴിമതി ആരോപണം നേരിടാത്ത ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേരെങ്കിലും പറയാന്‍ കഴിയുമോ-മോദി ചോദിച്ചു.

കരാറുകാരും ജലസേചന മന്ത്രിയുമായുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. കര്‍ണാടക സമൂഹത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക്‌ ഒത്തൊരുമയോടെ നയിച്ചതില്‍ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും മഠങ്ങളും വലിയ പങ്കുവച്ചുവെന്നും മോദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

