ന്യൂഡല്‍ഹി: മാലിന്യ നഗരമെന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബെംഗളൂരുവിനെ അപമാനിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട നുണകള്‍ സ്വാഭാവികമായും താങ്കളെത്തേടിയെത്തും, എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നഗരങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്- രാഹുല്‍ ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

ബെംഗളൂരു മനോഹാരിതയുടേയും, കുലീന സ്വഭാവമുള്ളവരുടേയും നഗരമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണം നഗരസ്വഭാവത്തെ നശിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് സിദ്ദരാമയ്യയുടെ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഭരണംകൊണ്ട് ബെംഗളൂരു നിവാസികള്‍ക്കു ലഭിച്ച സമ്മാനമെന്നുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം. ഇതിനെ അപലപിച്ചു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് രാഹുല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ നുണയന്‍ എന്ന് വിളിച്ചത്.

ഉദ്യാനങ്ങളുടെ നഗരമെന്നാണ് ബെംഗളൂരു അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഈ നഗരം. അതിനെ മാലിന്യങ്ങളുടെ നഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപമാനമാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. നഗര വികസനത്തിനായി എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ചിലവഴിച്ച പണത്തിന്റെയും യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ ചിലവഴിച്ച പണത്തിന്റെയും ചാര്‍ട്ടും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചു.

Dear PM,



Calling Bengaluru, the garden city & the pride of India a "garbage city" is insulting.



Building lies comes naturally to you, but you seem to find building cities very difficult.



The data nails your lies. pic.twitter.com/tv11ePK2qT