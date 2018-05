ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തിലെ ഫ്ളാറ്റില്‍നിന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ മഞ്ജുള നന്‍ജമാരി രംഗത്ത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതു പോലെ രാകേഷ് എന്ന ബി ജെ പി അനുഭാവിക്കല്ല താന്‍ ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് മഞ്ജുള പറഞ്ഞു.

രേഖ, രംഗരാജു എന്നിവര്‍ക്കാണ് ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് നല്‍കിയതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് ഇരുവരും ഫ്ളാറ്റ് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

The tenants are Rekha and Rangaraju,this is fake news that Rakesh(BJP Supporter who Congress alleged was tenant of Bengaluru flat where 9746 voter IDs were seized) is the tenant: Manjula Nanjamari,flat owner #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/i8yC1bsed8

കൂടാതെ 1997 മുതല്‍ 2002 വരെയുള്ള കാലത്ത് താന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ അംഗമായിരുന്നെന്നും ബി ജെ പിയാണ് തന്നെ വിജയിക്കാന്‍ സഹായിച്ചതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"1997-2002 കാലയളവില്‍ ഞാന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ അംഗമായിരുന്നു. ബി ജെ പിയാണ് എന്നെ വിജയിക്കാന്‍ സഹായിച്ചത്. ഞാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അനുഭാവിയല്ല. ഒരിക്കലും ആവുകയുമില്ല"- വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോട് മഞ്ജുള പറഞ്ഞു.

From 1997-2002 I was a corporator, and BJP helped me win. I was just a house wife and BJP supported me, so I consider myself under their 'sharan'. I am not a Congress person,will never be: Manjula Nanjamari,owner of Bengaluru flat from where fake voter IDs were seized pic.twitter.com/e4vEAPRLII — ANI (@ANI) May 9, 2018

9746 വോട്ടര്‍ ഐ ഡികളാണ് മഞ്ജുളയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്‌ളാറ്റില്‍നിന്ന് ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയത്. രാകേഷ് തങ്ങളുടെ ബന്ധുവാണെന്നും എന്നാല്‍ അയാള്‍ക്ക് ഫ്‌ളാറ്റുമായി ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെന്നും മഞ്ജുളയുടെ മകന്‍ ശ്രീധര്‍ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് കോണ്‍ഗ്രസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്നും ശ്രീധര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Rakesh(BJP Supporter who Congress alleged was tenant of Bengaluru flat where 9746 voter IDs were seized) has no connection with this flat, yes he is my cousin though. Also, news that I have relations with Congress is false: Sridhar, son of Manjula Nanjamari(flat owner) pic.twitter.com/k4YgjBqgTj — ANI (@ANI) May 9, 2018

അതേസമയം മഞ്ജുള ബി ജെ പിയുടെ മുന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ അംഗമായിരുന്നെന്നും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വര്‍ഷമായി പാര്‍ട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും ബി ജെ പി നേതാവ് സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. വോട്ടര്‍ ഐ ഡി കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആര്‍ ആര്‍ നഗറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും പത്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1997 മുതല്‍ 2002 വരെ ബി ജെ പിയുടെ കോര്‍പറേഷന്‍ അംഗമായിരുന്നു മഞ്ജുള. പിന്നീടും ബി ജി പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു അവര്‍. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് അവരെ ബി ജെ പി കയ്യൊഴിഞ്ഞത്- കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജെവാല പറഞ്ഞു.

content highlights: karnataka election voter id found in flat, owner of flat denies congress connection