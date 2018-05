ബംഗളൂരു: മസാല ദോശ മുതല്‍ ഫില്‍ട്ടര്‍ കാപ്പി വരെ കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മെനുവില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാല്‍ അതിശയപ്പെടേണ്ടതില്ല,സംഭവം സത്യമാണ്. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പോളിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയായിട്ടും മന്ദഗതിയില്‍ തന്നെ പുരോഗമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായതോടെ ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ ഫുഡ് കോര്‍ണറുകളും സൈബര്‍ കഫേകളും അത്യാകര്‍ഷക പാക്കേജുകളുമായി വോട്ടര്‍മാരെ വലവീശാനിറങ്ങിയതോടെയാണ് ദോശയും ഫില്‍ട്ടര്‍ കാപ്പിയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഡേറ്റയുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവശ്യമെനു ആയി മാറിയത്!

ബംഗളൂരു നൃപതുംഗ റോഡിലെ നിസര്‍ഗ ഹോട്ടലാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെത്തുന്ന കന്നിവോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ദോശ സൗജന്യമായി നല്‍കുന്നത്. വിരലില്‍ വോട്ടിങ് മഷി പുരണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും കാപ്പി സൗജന്യമാണ്. ഹോട്ടല്‍ ശൃംഖലയായ വാസുദേവ അഡിഗ ഗ്രൂപ്പും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവര്‍ക്ക് സൗജന്യ കാപ്പി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഫുഡ് കോര്‍ണറുകള്‍ക്ക് പുറമേ സൈബര്‍ കഫേകളും സൗജന്യസേവനം വോട്ട് ചെയ്തവര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവര്‍ക്കും സൗജന്യ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഡേറ്റായാണ് രാജാജിനഗറിലെ ഒരു കഫേ നല്‍കുന്നത്. വിവിധ എന്‍ജിഒ സംഘടനകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആകര്‍ഷക പാക്കേജുകള്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രേരണയാലല്ല, പോളിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന സദുദ്ദേശ്യമാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ഫുഡ് കോര്‍ണര്‍, സൈബര്‍ കഫേ ഉടമകളും എന്‍ജിഒകളും പറയുന്നു.

യുവസമൂഹം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ വോട്ടിംഗിനോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ബംഗളൂരുവിന്റെ നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത് ബെംഗളൂരു നഗരത്തിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം സംസ്ഥാന ശരാശരിയിലും വളരെ പിന്നിലാണെന്നാണ്. 28 ശതമാനം മാത്രം പോളിംഗാണ് ഇവിടെ ഉച്ചവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

content highlights: Free Dosa and Data for voters in karnataka, Karnataka election 2018