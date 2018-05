ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ പലഭാഗത്തും വോട്ടിങ് മെഷീനുകളില്‍ കൃത്രിമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവായ ബ്രിജേഷ് കാലപ്പയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബ്രിജേഷിന്റെ ട്വീറ്റ്:"ബെംഗളൂരുവിലെ ആര്‍ എം വി സെക്കന്‍ഡ് സ്റ്റേജിലെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപ്പാര്‍ട്‌മെന്റിന് എതിര്‍വശത്ത് അഞ്ച് ബൂത്തുകളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബൂത്തില്‍ ഏത് ബട്ടണില്‍ അമര്‍ത്തിയാലും താമരയ്ക്കാണ് വോട്ടുപോകുന്നത്. ക്ഷുഭിതരായ വോട്ടര്‍മാര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താതെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. "

There are 5 booths opposite my Parent's apartment at RMV II Stage, Bengaluru. In the 2nd booth, any button pressed registers a vote ONLY to kiwi mele Kamala i.e Kamal ke phool. Angry voters are returning without casting their vote.

"രാമനഗര, ചാമരാജപേട്ട്. ഹെബ്ബല്‍ എന്നിവിടങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് വോട്ടിങ് മെഷീന്‍/ വി വി പാറ്റ് എന്നിവയുടെ തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനോടകം ഞങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്ന് പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഈ വിഷയത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്".

So far we have received 3 complaints of malfunctioning EVM/VVPAT across the State including from Ramanagara, Chamarajpet and Hebbal. The INC is taking up these issues with the EC.