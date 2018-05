റായ്ചൂര്‍ (കര്‍ണാടക): പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനങ്ങള്‍ തടസപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദി കോണ്‍ഗ്രസാണെന്ന് ആരോപിച്ച് കര്‍ണാടകത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. തന്നെ എതിര്‍ക്കുകയും വിമര്‍ശിക്കുകയും മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അജണ്ട. അതുകൊണ്ടാണ് പാര്‍ലമെന്റ് നടപടികള്‍പോലും അവര്‍ തടസപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനംതന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നവരാണ് കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍. ബിജെപി ഭരണത്തില്‍ എത്തിയതോടെ അത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. അതാണ് അവര്‍ക്ക് തന്നോടുള്ള വിരോധത്തിന് കാരണമെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 5 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 6 വരെ നടന്ന പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനവും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് തടസപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ പരാമര്‍ശം.

കോണ്‍ഗ്രസുകാര്‍ക്കുള്ളത് ദളിത് വിരുദ്ധ മനോഭാവമാണെന്നും മോദി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അഞ്ചുവര്‍ഷം കൊണ്ട് കര്‍ണാടകത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വികസനകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. ദളിത് വിഭാഗക്കാര്‍ മുഖ്യധാരയിലെത്തുന്നതിന് പ്രധാന തടസം ബിജെപിയും ആര്‍എസ്എസും ആണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

content highlights: Congress agenda only to oppose me says Modi, Karnataka Election 2018, NarendraModi, RahulGandhi