ബെംഗളൂരു: മേയ് പന്ത്രണ്ടിനു നടക്കുന്ന കര്‍ണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി ജെ പി 130ല്‍ അധികം സീറ്റുകള്‍ നേടുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കുമെന്നും ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ.

ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണ അഭ്യര്‍ഥിക്കേണ്ടതോ ആര്‍ക്കെങ്കിലും പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടതോ ആയ സാഹചര്യമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഷാ പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

BJP will win more than 130 seats & form government in #Karnataka. There is no question of seeking or giving support to anyone: Amit Shah in Bengaluru #KarnatakaElections2018 pic.twitter.com/AfthUVfoPn — ANI (@ANI) May 10, 2018

"തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ കൂടിയും എസ് ഡി പി ഐയുമായോ പോപുലര്‍ ഫ്രണ്ടുമായോ യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കില്ല".

"എസ് ഡി പി ഐയുടെയും പോപുലര്‍ ഫ്രണ്ടിന്റെയും പിന്തുണ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് അവരും(കോണ്‍ഗ്രസ്) ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം". രാജ്യദ്രോഹികളുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ടുനില്‍ക്കാറില്ലെന്നും ഷാ ആരോപിച്ചു.

We can lose elections but can't sit with Social Democratic Party of India & Popular Front of India. Congress takes support of SDPI & PFI to win elections & that's the difference between them & BJP. Cong doesn't refrain from taking support of traitors:Amit Shah #KarnatakaElections pic.twitter.com/lx0sTVr7dV — ANI (@ANI) May 10, 2018

