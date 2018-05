ബെംഗളൂരു: ബിജെപി കര്‍ണാടകത്തില്‍ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് തടയാന്‍ ജെഡിഎസിനെ പിന്തുണക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം നേരിടാന്‍ മറുതന്ത്രവുമായി ബിജെപിയും

ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ ബി ജെ പി. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നഡ്ഡയും പ്രകാശ് ജാവദേക്കറും ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാനും ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് തിരിച്ചു.

ബി ജെ പി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് യാത്ര. ജെ ഡി എസ് നേതൃത്വവുമായി ചര്‍ച്ചയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.

ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകാന്‍ സാധിച്ചിട്ടും ഭരണം കൈവിട്ടു പോയേക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി.

വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ജെ ഡി എസിന് കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രംഗത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

content highlights: BJP tries to counter Congress move to form government with JDS Karnataka election results