ബെംഗളൂരു: വിശ്വാസപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വൈകാരിക പ്രസംഗത്തിനൊടുവില്‍ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ. കേവലഭൂരിപക്ഷം നേടാനായില്ലെന്ന സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടാണ് യെദ്യൂരപ്പ രാജിവച്ചത്.

55 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് തുടരാനായത്. അതേസമയം 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കര്‍ണാടകയിലെ മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളും നേടുമെന്നും പ്രസംഗത്തിനിടെ യെദ്യൂരപ്പ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

We will get 28 out of 28 seats in Lok Sabha: CM BS Yeddyurappa ahead of #FloorTest pic.twitter.com/7W5OQb5RN4