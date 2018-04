ന്യൂഡല്‍ഹി: കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷപദത്തിലെ മാറ്റം ചെങ്ങന്നൂര്‍ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാകാന്‍ സാധ്യത. ഇതാണ് ഉചിതമെന്ന അഭിപ്രായം വ്യാഴാഴ്ച കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി ധരിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രാഹുലിനെ കാണുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ചെന്നിത്തലയും സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ല.



കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ എം.എം. ഹസന്‍ നടത്തുന്ന ജനമോചനയാത്ര പൂര്‍ത്തിയായശേഷം മേയ് ആദ്യവാരത്തോടെ പുതിയ പി.സി.സി. അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കാനാണ് രാഹുല്‍ താത്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കേ അതിന് മുന്‍പ് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ഗുണകരമല്ലെന്ന നിലപാടാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസിനെയും യു.ഡി.എഫിനെയും സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ണായകമാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നതിനാല്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം രാഹുല്‍ തള്ളിക്കളയില്ല.



പുതിയ കെ.പി.സി.സി.അധ്യക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണകളൊന്നും രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മൂന്നു നേതാക്കളുടെ വീതം പേര് നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയോടും രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടും രാഹുല്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഇരുവരും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയശേഷമായിരിക്കും ഇവര്‍ പേരുകള്‍ നിര്‍ദേശിക്കുക. ഒട്ടേറെ പേരുകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രാഥമികതലത്തില്‍പോലും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സമവായം രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉന്നത നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത്.



വ്യാഴാഴ്ച രാഹുല്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ എ.ഐ.സി.സി.യിലെ അഴിച്ചുപണി, പുതിയ പ്രവര്‍ത്തക സമിതി രൂപവത്കരണം എന്നിവയും വിഷയമായി. മുതിര്‍ന്ന നേതാവായ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രധാന ചുമതലകള്‍ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന താത്പര്യം രാഹുലിനുണ്ട്. പുതിയ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകസമിതിയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ അംഗമാക്കിയേക്കും.



രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി സംസ്ഥാനത്തെ സംഘടനാ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചചെയ്തതായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. കെ. സുധാകരനും രാഹുലുമായി വ്യാഴാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

