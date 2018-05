ചെങ്ങന്നൂര്‍: ത്രിപുരയിലെ ഇടതു സര്‍ക്കാരിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കേരളത്തില്‍ പിണറായി വിജയന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ പോകുന്നതെന്ന് ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലബ് കുമാര്‍ ദേബ്.

നാടിന്റെ വികസനമല്ല പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയാണ് സി പി എം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കര്‍ണാടകയിലെ പ്രതിഫലനമല്ല, ത്രിപുരയിലെ ബി ജെ പി വിജയത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ചെങ്ങന്നൂരില്‍ ഉണ്ടാവുക.

ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ ഡി എ സ്ഥാനാര്‍ഥി പി എസ് ശ്രീധരന്‍പിള്ളയുടെ പ്രചാരണപരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു ബിപ്ലബ് കുമാര്‍.

