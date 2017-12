ഷിംല: ജയ്‌റാം ഠാക്കൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. രാവിലെ പതിനൊന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിന്നാലാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജയ്‌റാം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയവര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൂടാതെ മഹേന്ദ്ര സിങ്, സുരേഷ് ഭരദ്വാജ്, അനില്‍ ശര്‍മ, സര്‍വീന്‍ ചൗധരി, റാം ലാല്‍ മാര്‍കണ്ടെ, വിപിന്‍ സിങ് പര്‍മര്‍, വീരേന്ദര്‍ കന്‍വര്‍, വിക്രം സിങ്, ഗോവിന്ദ് സിങ്, രാജീവ് സഹ്ജല്‍, കിഷന്‍ കപൂര്‍ എന്നിവരും മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

ഗവര്‍ണര്‍ ആചാര്യ ദേവ്വ്രതാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായിരുന്ന പ്രേം കുമാര്‍ ധുമാല്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജയ്‌റാം ഠാക്കൂര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്നത്. മുമ്പ് അഞ്ചുവട്ടം എം എല്‍ എ ആയി ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Oath taking ceremony of Himachal CM elect Jairam Thakur and others in Shimla in the presence of PM Modi https://t.co/UmlrABGVsI