അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം അവസാനിച്ചു. 68 ശതമാനമാണ് 89 മണ്ഡലങ്ങളിലായി നടന്ന ആദ്യഘട്ടത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ പോളിംഗ്. അവസാന കണക്കുകള്‍ വരുന്നതോടെ പോളിങ് ശതമാനത്തില്‍ നേരിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വന്നേക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

അക്രമ സംഭവങ്ങളൊന്നും കാര്യമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളില്‍ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന ആരോപണം പലയിടത്തുനിന്നും ഉയര്‍ന്നു. പട്ടേല്‍ സമുദായത്തിന് വ്യക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകള്‍ വ്യാപകമായി തകരാറിലായെന്ന പരാതി ഉയര്‍ന്നത്. മാറ്റിവച്ച യന്ത്രങ്ങള്‍ വൈഫൈയും ബ്ലൂടൂത്തും ഘടിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നവയാണെന്ന ആരോപണം കോണ്‍ഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചു. എന്നാല്‍, ആരോപണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാവിലെ മന്ദഗതിയിലാരംഭിച്ച പോളിംഗ് ഉച്ചയോടെയാണ് ത്വരിതഗതിയിലായത്. എന്നാല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പോളിംഗ് നിരക്ക് കുറയുകയും ചെയ്തു. സൗരാഷ്ട്ര, ദക്ഷിണ ഗുജറാത്ത്, കഛ് മേഖലകളിലെ 89 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് പോളിംഗ് നടന്നത്. ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും തമ്മില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇന്ന് പോളിംഗ് നടന്നതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയാണ് ഇന്ന് ജനവിധി തേടിയവരില്‍ പ്രമുഖന്‍. ഈ മാസം 14നാണ് രണ്ടാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 18നാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

#WATCH: Election Commission addresses media after first phase of polling ends in Gujarat https://t.co/9mxCCw2XIR