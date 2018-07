ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ വായനാ ശീലം വളര്‍ത്താനായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു - 'പഠേ ഭാരത് ബഡേ ഭാരത്'. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തന്നെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിക്കു (Samagra Shiksha) കീഴിലാണ് പഠേ ഭാരത് ബഡേ ഭാരത് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് വായനമുറി വിപുലീകരിക്കാനായി സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. പ്രൈമറി തലം മുതല്‍ സീനിയര്‍ സെക്കണ്ടറി തലം വരെ 5,000 രൂപ മുതല്‍ 20,000 രൂപ വരെ സഹായ ധനം നല്‍കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി ഒന്നു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പദ്ധതി നേരത്തേ 2018-19 വര്‍ഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഹിന്ദിയിലുള്ള പേര് നല്‍കുന്നതിനെതിരേ ധാരാളം ഉപയോക്താക്കള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

Padhe Bharat-Badhe Bharat is an initiative under Samagra Shiksha under which each school will be given an annual library grant for primary to senior secondary level to help widen the learning ambit of students.