'ഞങ്ങളെക്കൊന്നാലും പ്രശ്‌നമില്ല. ഇനി ഒരമ്മയും ഇതുപോലെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാന്‍ ഇടവരരുത്. എത്രയോ നേതാക്കന്‍മാര്‍ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയും കേസില്‍ നിന്ന് പിന്മാറാന്‍ പറയുകയും ചെയ്തു. സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭവും ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട.' സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് ഭൂമിയില്‍ ജനിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുമില്ലാതാക്കിയ അക്രമികള്‍ക്കെതിരെയാണ് ഈ അമ്മ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയില്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായ തേനംകുഴിയില്‍ ജോസ്‌ന തുറന്നുകാട്ടുന്നത് പ്രതികളോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിലെ കഥയില്ലായ്മയാണ്. രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്ന് കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കിപ്പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന അക്രമികള്‍ അവസരം കിട്ടിയാല്‍ നാളെ മറ്റൊരു വീട്ടില്‍ക്കയറി ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന ക്രൂരതകളും പൊതുജനം കണ്ടുനില്‍ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇവര്‍ വേദനയോടെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സംഭവത്തില്‍ സി.പി.എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി തെറ്റാലില്‍ തമ്പി ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴ് പ്രതികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അക്രമത്തിനിടയില്‍ ജോസ്‌നയുടെ നാഭിക്ക് ചവിട്ടേറ്റാണ് നാലരമാസം പ്രായമായ ഗര്‍ഭസ്ഥശിശു മരിച്ചത്. ജനവരി 28ാം തിയിതി നടന്ന സംഭവത്തില്‍ ഫെബ്രുവരി 15 ാം തിയതിയാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

സ്വന്തം വീട്ടുപറമ്പിലെ മണ്ണ് സമീപവാസികള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ന്യായമല്ലെന്ന് മനസിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിച്ച സിബിയും കുടുംബവും അയല്‍വാസികളുടെ എതിര്‍പ്പിനിരയാകുകയായിരുന്നു. അക്രമത്തില്‍ ജ്യോത്സ്‌നയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സിബിക്കായിരുന്നു കൂടുതല്‍ പരിക്ക്. ഇടതുകണ്ണിനോടു ചേര്‍ന്ന് ചതവുണ്ടായിരുന്നു. മൂക്കില്‍നിന്നും ചെവിയില്‍നിന്നും കണ്ണില്‍നിന്നും രക്തം വന്നു. മുന്‍ഭാഗത്തെ ഒരു പല്ല് ഇളകിപ്പോയത് കമ്പിയിട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്‍ഭാഗത്തും കാല്‍മുട്ടിനു താഴെയുമായിരുന്നു ചതവ്. മൂത്ത കുട്ടിക്ക് വാരിയെല്ലിന് ചതവ് പറ്റിയതിനാല്‍ മൂന്നു ദിവസം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ 35 ാം വാര്‍ഡില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

' അറിഞ്ഞവരെല്ലാം സംഭവം മൂടിവെക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്‌റ്റേഷന്റെ മുന്നില്‍ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ധര്‍ണ നടത്തിയപ്പോളാണ് പ്രതികളെ പിടിച്ചത്. പ്രതികളെല്ലാവരും ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് വെകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ മുകളില്‍നിന്ന് നല്ല സമ്മര്‍ദമുണ്ടെന്നാണ് എസ്.ഐ പറഞ്ഞത്. കല്ലന്തറമേടിലുള്ള രാജേഷ് , ഷിനു, പ്രകാശന്‍, വിപിന്‍ ദാസ് എന്നിവരാണ് ആദ്യമായി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സഹായത്തിനെത്തുന്നത്.'

കോടഞ്ചേരിയിലെ ലക്ഷംവീട് കോളനിയിലെ താമസക്കാരായി ജ്യോത്സ്‌നയും കുടുംബവും എത്തിയപ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത് പൊളിഞ്ഞ വീടായിരുന്നു. കൂരാച്ചുണ്ടിലെ കരിയാത്തന്‍ പാറയിലെ ഒരു മഠം പൊളിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റര്‍മാര്‍ നല്‍കിയ സാധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വീട് മാറ്റിപ്പണിതത്. വീടിന്റെ കട്ടിലും ജനലും കഴുക്കോലുമെല്ലാം ഇവര്‍ പണിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

ജോസ്‌നയും കുടുംബവും : (ഫോട്ടോ:ഷഹീര്‍.സി.എച്ച്)

'ഞങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അക്രമം നടന്നിട്ട് പള്ളിയില്‍നിന്ന് ഒരാളും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കാര്യം അന്വേഷിച്ചില്ല. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടവകയിലെ എല്ലാവരുമായും ഞങ്ങല്‍ നല്ല രീതിയില്‍ സഹകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ആ യൂണിറ്റില്‍ ഒരു സ്ത്രീ പോലും എനിക്കുവേണ്ടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എന്റെ ഇടവകയിലാണ് ഈ അക്രമം സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു അച്ചന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങളെ കാണാന്‍ വരുന്നത്. ജനുവരി 28 ാം തിയതി നടന്ന സംഭവമാണ്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തിയതി രാവിലെയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത്. വേദന വന്ന് ആസ്പത്രിയിലെത്തി പ്രസവിച്ചതു തന്നെയാണ്.

എല്ലാ അവയവങ്ങളുമുള്ള ഒരാണ്‍കുട്ടിയെയാണ് ജീവനില്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇത്രയേറെ മാനസിക വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ടും എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്.' ജ്യോത്സനയുടെ വാക്കുകളില്‍ തെളിയുന്നത് സമൂഹത്തില്‍നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുമ്പോഴുള്ള വേദന. താമരശ്ശേരിയിലെ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന ചര്‍ച്ചാണ് ജ്യോത്സ്‌നയുടെ പള്ളി. എല്ലാ മാസവും നടത്തുന്ന കുടുംബകൂട്ടായ്മയില്‍ ഇവര്‍ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

കോടഞ്ചേരി പള്ളിയില്‍നിന്ന് ഒരു സഹായവും ലഭിച്ചില്ല. കുട്ടി മരിച്ചപ്പോള്‍ പള്ളിയില്‍ അടക്കാന്‍പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. മാവൂര്‍ റോഡിലെ ശ്മശാനത്തിലാണ് അടക്കിയത്. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ് കയറി വന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നതില്‍ വിഷമമുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആരും ഇവരെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ജ്യോത്സ്‌ന പറയുന്നു. കുട്ടിയെ മറവു ചെയ്യാന്‍ സിബിയുടെ കൂട്ടുകാരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നു.

മൂത്ത മകള്‍ക്ക് ഒരു ചെവി കേള്‍ക്കുകയില്ല. ബോണ്‍ ഡ്രില്‍ ചെയ്ത് ശ്രവണസഹായി വെക്കണം. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. ജ്യോത്സനയുടെ സഹോദരന് ബ്രെയിന്‍ ട്യൂമറാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാന്‍ സ്വന്തം അമ്മ തന്നെയാണ് ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ളത്. അസുഖമുള്ള സഹോദരനെ അമ്മയുടെ അനുജത്തിയുടെ വീട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിയാണ് ജ്യോത്സ്‌നയെ പരിചരിക്കാന്‍ അമ്മ ഇവര്‍ക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നത്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരന്‍ വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു

'അക്രമികള്‍ എന്നെ വളച്ച് കുനിച്ച് നിര്‍ത്തിയിട്ടാണ് നാഭിക്ക് തൊഴിച്ചത്. ഇതിലെ പ്രധാന പ്രതി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് വെറുതെ ബഹളം കേട്ടതുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര്‍ എല്ലാവരും കരുതിക്കൂട്ടിത്തന്നെ വന്നതാണ്. ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ, കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ കോടഞ്ചേരി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോണ്‍ വിളിച്ചത്. എന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ തല്ലുന്നത് കണ്ട് സഹിക്കാന്‍ വയ്യാതെയാണ് അവരുടെ സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചത്.

ആരെങ്കിലും ഒന്നു വരുമോന്ന് കരഞ്ഞുവിളിച്ചപ്പോള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ വണ്ടിയില്ലാത്തതുകാരണം വരാന്‍ പറ്റില്ലെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. വെറും രണ്ടു കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്ന് ഒരു പോലീസുകാരന്‍ ബൈക്കില്‍ വന്നിരുന്നെങ്കില്‍ എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാ ..സാറേ... ഇവിടെ സഹായത്തിന് ആരുമില്ലാ.....ന്ന് ഞാന്‍ കരഞ്ഞു വിളിച്ചതല്ലേ? പിന്നീട് ബ്ലീഡിങ്ങ് തുടങ്ങിയപ്പോളാണ് ഞാന്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ പോകുന്നത്.'

വളരെ പേടിച്ചാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്

'മാനസികമായി എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്. സഹിക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. വളരെ പേടിച്ചാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീ എത്ര കരുതി ജീവിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും അപവാദങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കും. അത്രപോലും കരുതി ജീവിച്ചിട്ട് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു പേര് എനിക്ക് നാട്ടുകാര്‍ സമ്പാദിച്ചു തന്നതില്‍ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്. മക്കളെ ഓര്‍ത്തിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നതില്‍ ഇവര്‍ അഭിമാനിക്കുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

പ്രതികള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഒരിക്കലും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങരുത്. അവര്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാല്‍ ഈ നാട്ടില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ കേസ് ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അവര്‍ എന്തും ചെയ്യുമെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രകടനത്തില്‍ അവര്‍ പറഞ്ഞത് കൈയും കാലും വെട്ടിയെടുത്ത് കാവിക്കൊടിയില്‍ പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി ഞങ്ങള്‍ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയക്കുമെന്നാണ്. ഞാന്‍ ഒരു പാര്‍ട്ടിയെയും പ്രസ്ഥാനത്തിനെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല. ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ച് സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പൊറുക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

ചിലരെ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ ഞങ്ങള്‍ കൂടെ നില്‍ക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നോട് ഇത്രയും ക്രൂരത ചെയ്ത ഒരാളെ മാറ്റി നിര്‍ത്തിയിട്ട് ബാക്കി പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാമെന്നാണോ പറയേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ മനസ് വന്നില്ല. പലരും മൈക്കില്‍ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാന്‍ കേട്ടതാണ്. ഞാന്‍ ഏഴോളം അബോര്‍ഷന്‍ നടത്തിയതാണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് എന്നെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ അവര്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തില്‍പ്പോലും കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമല്ല?

'മീഡിയ ഇടപെട്ടപ്പോളാണ് സംഭവം പുറംലോകമറിയുന്നത്. ആരും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയില്‍നിന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടുമ്പോള്‍ വലിയ കാര്യമാണ്. മൂന്ന് വയസായ കുഞ്ഞിനോടുപോലും ക്രൂരത കാണിച്ചവര്‍ സമൂഹത്തിന് പോലും ഭീഷണിയാണ്.'

ഇനി ഒരു വീട്ടില്‍ക്കയറി ആരെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിക്കുമ്പോള്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന തോന്നല്‍ ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഈ കേസില്‍ പ്രതികള്‍ക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണം. അബോര്‍ഷനായി വന്നപ്പോള്‍ പ്രതികളുടെ അനുഭാവികള്‍ പറഞ്ഞത് ഞാന്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞതാണെന്നായിരുന്നു. സ്‌കാനിങ്ങിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്‌നവും ഡോക്ടര്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അയണും ഫോളിക് ആസിഡുമല്ലാതെ ഒരു ഗുളികയും താന്‍ കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു.

കേസില്ലാതാക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്കും വനിതാ കമ്മീഷനിലേക്കും പരാതി അയച്ചത്. പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നീതി കിട്ടില്ലെന്ന് മനസിലായപ്പോളാണ് ഞങ്ങള്‍ ഇത് ചെയ്തത്. ഇനി ഇങ്ങനെയൊരു അക്രമം നടത്തിയാല്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന തോന്നല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ടാകണം.

ഒരു കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലാണെന്നാണ് നമ്മള്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും സുരക്ഷിതമായ ഒരിടമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ?

