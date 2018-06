കലിക സിനിമയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. 1980 കളില്‍ ഹൈസ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ നാട്ടിലെ തിയേറ്ററില്‍ സെക്കന്റ്ഷോയ്ക്ക്. ബാലന്‍ കെ.നായരും സുകുമാരനും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ചെങ്കിലും കലിക ഷീലയുടെ സിനിമയായിരുന്നു. ബാലചന്ദ്രമേനോന്റെ ആദ്യകാല സിനിമകളിലൊന്ന്. കലിക നോവല്‍ വായിക്കുന്നത് പിന്നെയും രണ്ടു മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാണ്. അന്തിക്കളളിനൊപ്പം താറാവിറച്ചി വരട്ടിയതുമടിച്ച് ഷാപ്പില്‍ നിന്നുള്ള തോമാച്ചന്റെ വരവ് മുതല്‍ അവസാന പേജിലെ അവസാന അക്ഷരം വരെ ഒരൊറ്റ വായനയായിരുന്നു. മലയാളത്തില്‍ കലിക പോലെ മറ്റൊരു രചനയുണ്ടായിട്ടില്ല. ലാറ്റിനമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് മാജിക്കല്‍ റിയലിസം കൂടണയുന്നതിനും എത്രയോ മുമ്പാണ് മോഹനചന്ദ്രന്‍ ഭ്രമാത്മകതയുടെ വന്യവും ഇരുണ്ടതുമായ ലോകം അനാവരണം ചെയ്തത്. ഫാന്റസിയുടെ തീവ്രവും തീക്ഷണവുമായ അനുഭവം മാത്രമായിരുന്നില്ല കലിക. അതിശക്തമായ സ്ത്രീപക്ഷ രചനയായിരുന്നു ആ നോവല്‍. ആണ്‍കോയ്മയെ ഇതുപോലെ വെല്ലുവിളിച്ച നായികമാര്‍ മലയാളത്തില്‍ അധികമില്ല. ബ്രാഹ്മണ്യത്തെയും പുരുഷമേധാവിത്വത്തെയും കലികയിലൂടെ ഒരേസമയം മോഹനചന്ദ്രന്‍ പൊളിച്ചെഴുതി. മലയാളിയുടെ ഭാവുകത്വത്തെ നവീകരിക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ രചനയ്ക്ക് പക്ഷേ, അതര്‍ഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കാതെ പോയെന്നത് മോഹനചന്ദ്രനോട് മലയാള സാഹിത്യലോകം ചെയ്ത വലിയൊരു അനീതിയായിരുന്നു. മാന്ത്രിക നോവല്‍ എന്ന കള്ളിയിലേക്ക് തന്റെ മാസ്റ്റര്‍പീസ് ഒതുക്കപ്പെടുന്നതിലുള്ള ഖേദം പലപ്പോഴും മോഹനചന്ദ്രന്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

മോഹനചന്ദ്രന്‍ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് ബി.എം.സിയായിരുന്നു. നയതന്ത്രത്തിന്റെ ഔപചാരിക ലോകങ്ങളില്‍ ബി.എം.സി നായരും. മനസ്സിന്റെ നിഗൂഡതകളിലായിരുന്നു ബി.എം.സിക്ക് താല്‍പര്യം. കലികയിലും കാക്കകളുടെ രാത്രിയിലും വേലന്‍ ചെടയനിലും സുന്ദരി ഹൈമവതിയിലും ഗന്ധകത്തിലും പന്തയക്കുതിരയിലും മനസ്സിന്റെ ഗോപ്യവും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമാര്‍ന്ന ലോകങ്ങളിലൂടെ ബി.എം.സി സഞ്ചരിച്ചു. ഏറ്റവും അവസാനം ബി.എം.സി നടത്തിയ രചനകളിലൊന്ന് ഡ്രാക്കുളയുടെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മകളുമൊത്ത് നടത്തിയ ഈ സംരംഭത്തിലും മനസ്സിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ബി.എം.സിയുടെ യാത്ര.

കലികയുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ നേരിട്ടു കണ്ടത് 2003 ല്‍ ചെന്നൈയില്‍ അണ്ണാനഗറിലുള്ള വീട്ടില്‍ വെച്ചാണ്. അമേരിക്ക ഇറാക്കിനെതിരെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ സമയം. 90 കളില്‍ കുവൈത്ത് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ അംബാസഡറായിരുന്ന ബി.എം.സി നായര്‍ ചെന്നൈയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണമെന്നും പത്രാധിപരായിരുന്ന കെ.ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അണ്ണാനഗറിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ വീടിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ പഠന - വായനാ മുറിയില്‍ സുസ്മേരവദനനായി ബി.എം.സിയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മാസത്തില്‍ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ മുറിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുമെന്നത് ഒരു ശീലമായി. പ്രായത്തില്‍ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ബി.എം.സി ഏറെ മുന്നിലായിരുന്നു. എങ്കിലും ആശാനേ എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ബി.എം.സി ഒരിക്കല്‍പോലും മുറിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

ചരി്രതവും സാഹിത്യവും ഉള്ളകൈയ്യിലെ നെല്ലിക്കയായിരുന്നു ബി.എം.സിക്ക്. എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ഏതു പാതിരാത്രിയിലും [ സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോഴാണ് ഡ്രാക്കുളയെപ്പോലെ താന്‍ ഉണരുന്നതെന്ന് ബി.എം.സി കളിയായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു] ചരിത്രവും സാഹിത്യവും സംബന്ധിയായ ഏതു കാര്യത്തിലും സംശയനിവൃത്തിക്കായി വിളിക്കാവുന്ന ഒരാളുണ്ടങ്കില്‍ അത് ബി.എം.സിയായിരുന്നു. എഴുത്ത് പോലെ തന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ബി.എം.സിയുടെ സംസാരം. അനര്‍ഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്ന നദി പോലെ ബി.എം.സി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ തവണ മുങ്ങി നിവരുമ്പോഴും അതൊരു പുതിയ പുഴയായിരുന്നു. ബെര്‍ലിനില്‍ വെച്ച് നോബല്‍ ജേതാവ് ഗുന്തര്‍ ഗ്രാസ്സുമായുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പം, വിയറ്റ്നാമില്‍ ജോലി ചെയ്യാനെത്തിയ ദിവസങ്ങളില്‍ ഹോചിമിന്റെ മരണം, സിംഗപ്പൂരില്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണറായിരിക്കെ ഒരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ വിജയ് മല്ല്യ നമ്മുടെ ബിസ്‌കറ്റ് ടൈക്കൂണ്‍ രാജന്‍ പിള്ളയുടെ ബാര്‍മാനായിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് , പ്രേംനസീറും ശിവാജിഗണേശനുമായൊക്കെയായുണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് -- ആ സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്ക് അതിര്‍ത്തികളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

നെഹ്രുവിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷമാണ് ബി.എം.സി ഇന്ത്യന്‍ ഫോറിന്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ ചേര്‍ന്നത്. തുടര്‍ന്ന് 36 കൊല്ലത്തോളം വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ വിവിധ പദവികളില്‍ ഔദ്യോഗിക സേവനം. ഉള്ളിന്റെയുള്ളില്‍ ബി.എം.സി നെഹ്രുവിയനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരതയ്ക്കും മതേതരത്വത്തിനുമെതിരെ ഉയരുന്ന ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയും ബി.എം.സിയെ വേദനിപ്പിച്ചു.

എഴുത്തില്‍ ബി.എം.സിയുടെ തട്ടകം നോവലായിരുന്നു. ഒഫീഷ്യല്‍ സീക്രറ്റ്സ് ആക്റ്റിന്റെ നൂലാമാലകളില്‍ കുരുങ്ങാതിരിക്കാന്‍ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഫിക്ഷനാണെന്ന് ബി.എം.സി പറയുമായിരുന്നു. ഐ.എഫ്.എസിലെ അനുഭവങ്ങള്‍ എഴുതണമെന്ന ആവശ്യം തികഞ്ഞ നയതന്ത്രജ്ഞതയോടെ അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു. വാജ്പേയിയെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയെയും നരസിംഹറാവുവിനെയും അടുത്തു നിന്നു കണ്ടിട്ടുളള ബി.എം.സി പക്ഷേ, സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് എഴുത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ആരെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പരാമര്‍ശിച്ചതു പോലുമില്ല. എഴുത്തിന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചുനോക്കുമ്പോള്‍ ബി.എം.സി ആത്മകഥ എഴുതിയിരുന്നെങ്കില്‍ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ആത്മകഥകളില്‍ ഒന്നാവുമായിരുന്നു അതെന്ന് പറയാന്‍ രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

മഹാഭാരതവും രാമയണവും ഉദ്ധരിക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്വത്തോടെ ബി.എം.സി ഇലിയഡും ഒഡീസിയും കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഒരിക്കല്‍ ഒരു സായം സന്ധ്യയില്‍ ചെന്നൈയിലെ മലയാളി ക്ലബ്ബില്‍ വെച്ച് തിരുക്കുറലിന്റെ ഒരു വിവര്‍ത്തകനെ തിരുക്കുറലില്‍ നിന്ന് അനായാസമായി ശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ബി.എം.സി ഞെട്ടിക്കുന്നതുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ അത്ഭുതംകൂറിയത് ഇപ്പോഴും കണ്‍മുന്നിലുണ്ട്. പിന്നീട് ബാംഗ്ളൂരിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരുവനന്തുപരത്തേക്കും പോയ മേതില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെന്നൈയിലെത്തിയാല്‍ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം ബി.എം.സിയെ കാണണമെന്നതായിരുന്നു. ഭാഷകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബി.എം.സിയെ വെല്ലാന്‍ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മലയാളി എഴുത്തുകാരനുണ്ടോയെന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. തമിഴും ഹിന്ദിയും ബംഗാളിയും ജര്‍മ്മനും ഫ്രഞ്ചും ഇംഗ്ളീഷുമൊക്കെ ബി.എം.സിക്ക് ഒരു പോലെ വഴങ്ങി.

എഴുത്തിനു പുറത്ത് ബി.എം.സിക്ക് മറ്റൊരു ലോകമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അത് വായനയുടേതായിരുന്നു. അസുഖം ശയ്യാവലംബിയാക്കിയപ്പോഴും വായന തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് ബി.എം.സി പറഞ്ഞിരുന്നത് തികഞ്ഞ ആഹ്ലാദത്തോടെയായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ഇത്രയും സമ്പന്നമായൊരു പുസ്‌കശേഖരം അധികമെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല. ടോള്‍സ്റ്റോയിയുടെ യുദ്ധവും സമാധാനവും വായിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ബി.എം.സി മാരിയോ പുസൊയുടെ ഗോഡ്ഫാദര്‍ വായിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളില്‍ നിന്നും ബി.എം.സിക്ക് സ്ഥിരമായി പുസ്തകങ്ങള്‍ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ മുല്ലയ്ക്കല്‍ പ്രസാധകര്‍ ദുര്‍ഗ്ഗാപ്രസാദ് ഖത്രിയുടെ നോവലുകള്‍ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആവേശത്തോടെയാണ് ബി.എം.സി അവ വാങ്ങിയത്. അന്ന് ബി.എം.സിയുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നാണ് ചെമന്ന കൈപ്പത്തിയും വെളുത്ത ചെകുത്താനുമൊക്കെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ഒരിക്കല്‍ കൂടി വായിച്ചത്.

ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് എങ്ങിനെയാണ് പ്രതിസന്ധികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ബി.എം.സിയാണ് കാണിച്ചുതന്നത്. ഒരിക്കല്‍ ഒരു പ്രശസ്ത സംഗീതസംവിധായകനുമൊത്ത് ബി.എം.സിയുടെ വായനാ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. മുകളിലേക്കുള്ള പടവുകള്‍ കയറവെ സംഗീത സംവിധായകന്റെ കൈതട്ടി സുന്ദരമായൊരു പൂപ്പാത്രം താഴെ വിണു പൊട്ടിച്ചിതറി. വല്ലാത്തൊരു അപരാധം ചെയ്തപോലെ സംഗീത സംവിധായകന്‍ വിളറി വെളുത്തു. അപ്പോള്‍ തീര്‍ത്തും ശാന്തനായി ബി.എം.സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളില്‍ തട്ടി സമാശ്വസിപ്പിച്ചു '' ഒരു വിഘ്നം ഉടഞ്ഞുപോയെന്നു കരുതിയാല്‍ മതി. '' ആ വാക്കുകളില്‍ സംഗീത സംവിധായകന്റെ മുഖം പ്രശോഭിതമായ കാഴ്ച ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. ക്ലബ്ബുകളിലും റസ്റ്റോറന്റുകളിലുമൊ്െക പോകുമ്പോള്‍ ടിപ്പ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നും ബി.എം.സി പഠിപ്പിച്ചു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ 14ന് വ്യാഴാഴ്ച ചേന്ദമംഗലത്തെ വീട്ടില്‍ രാത്രി തനിച്ചിരിക്കെ ബുക്ക് ഷെല്‍ഫില്‍ പരതിയപ്പോള്‍ ആദ്യം കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്ന് ' സുന്ദരി ഹൈമവതി ' ആയിരുന്നു. ബി.എം.സിയെ കണ്ടിട്ട് ഏറെ നാളായല്ലോ എന്ന ഖേദത്തോടെയാണ് സുന്ദരി ഹൈമവതി വായിക്കാനെടുത്തത്. പാതിരാത്രിയില്‍ വായന നിര്‍ത്തി കിടന്നെങ്കിലും ഉറക്കം മാത്രം വന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടോ മനസ്സ് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ സുഹൃത്തും പത്രപ്രവര്‍ത്തകനുമായ പി.എസ്. ജോസഫിന്റെ സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. '' BMC is no more. '' അക്ഷരങ്ങളുടെ മാന്ത്രികന്‍ ഇനിയിപ്പോള്‍ നമുക്കൊപ്പമില്ല. സുന്ദരി ഹൈമവതി ബി.എം.സി. സമര്‍പ്പിച്ചത് ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിക്കാണ്. '' പിതാവിന്റെ സ്മരണകളില്‍ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി , നിത്യാനന്ദ കലികയായ ലളിതയ്ക്ക് , സരസ്വതിയും ശാസ്ത്രമയിയുമായ ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിക്ക് '' ആദ്യ പേജില്‍ ബി.എം.സി കുറിച്ചു. ബി.എം.സിയുടെ വിരല്‍തുമ്പില്‍ സരസ്വതിയും ദുര്‍ഗ്ഗയുമുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളിയുടെ മനസ്സിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും അമ്പരപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരാ താങ്കള്‍ ഇവിടം വിട്ടുപോകുന്നില്ല , വായനയുടെ മഹാകാശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളില്‍ പ്രകാശം പരത്തുന്ന രചനകളുമായി താങ്കള്‍ എന്നുമെപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ടാവും.

