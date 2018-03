തിരക്ക് പിടിച്ച യാത്രയിലും മറ്റും പെട്ടെന്ന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താന്‍ വണ്ടി വണ്‍വേ റോഡില്‍ കയറ്റി പലരും റോങ്ങ് സൈഡില്‍ പോകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പുണെയില്‍ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവര്‍ ഇനി വണ്ടി വണ്‍ വേയില്‍ റോങ്ങ് സൈഡ് കയറ്റുമ്പോള്‍ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നന്നാകും. ഇല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും വണ്ടിക്കും എട്ടിന്റെ പണി ഉറപ്പ്.

നിയമം തെറ്റിച്ച് റോങ്ങ് സൈഡില്‍ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പ്രവണത ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സ്പീഡ് ബ്രേക്കര്‍ മാതൃകയില്‍ ടയര്‍ കില്ലര്‍ എന്ന പേരില്‍ കൂര്‍ത്ത മെറ്റല്‍ ബ്രേക്കര്‍ റോഡിന് കുറുകെ നല്‍കിയാണ് പുതിയ പരീക്ഷണം. ഗതാഗത നിയമം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാന്‍ പുണെയിലെ അമനോറ പാര്‍ക്ക് ടൗണിലാണ് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ടയര്‍ കില്ലര്‍ സ്ഥാപിച്ചത്.

ശരിയായ ദിശയില്‍ വരുന്ന വണ്ടികള്‍ക്ക് ഒരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ടയര്‍ കില്ലറിന് മുകളിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാം. ശരിയായ ദിശയില്‍ വരുന്ന വണ്ടി ഇതിന് മുകളിലൂടെ കയറുമ്പോള്‍ കൂര്‍ത്ത അഗ്രഭാഗം മാത്രം സ്വയം താഴ്ന്നുപോകും. എന്നാല്‍ റോങ്ങ് സൈഡില്‍ വരുന്ന വണ്ടിക്കാരന് അത്ര എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങള്‍. വണ്ടിയുടെ ടയര്‍ നേരെ കൂര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ടയര്‍ കില്ലറില്‍ ചെന്ന് പതിക്കും. ടയര്‍ ഒറ്റയടിക്ക് പഞ്ചറാകുമെന്ന് സാരം.

തെറ്റായ ദിശയില്‍ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം പൂര്‍ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ടയര്‍ ബ്രേക്കറിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പെതുവേയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. എന്നാല്‍ കാല്‍നട യാത്രക്കാര്‍ക്കും മറ്റും ഈ ടയര്‍ കില്ലര്‍ ഭീക്ഷണിയാകാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

