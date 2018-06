തിരുവനന്തപുരം: ജാപ്പനീസ് വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ നിസാന്‍ കേരളത്തിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം ടെക്‌നോസിറ്റിയില്‍ നിസാന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്നോവേഷന്‍ ഹബ് സ്ഥാപിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി. ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പുതുതലമുറ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ ഹബ്ബാവും ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുക.

ടെക്‌നോപാര്‍ക്കിലെ ഫേസ് ത്രീ ക്യാമ്പസിലെ യമുനാ ബില്‍ഡിങ്ങില്‍ 25000 സ്‌ക്വയര്‍ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്താകും ഹബ് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ആദ്യഘട്ടം പൂര്‍ത്തിയാകും. 2021ഓടെ മൂവായിരത്തില്‍ അധികം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മുപ്പത് എക്കറും രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ നാല്‍പ്പത് ഏക്കറും സര്‍ക്കാര്‍ കമ്പനിക്കു നല്‍കും.

നിസാന്റെ കോര്‍പറേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആന്‍ഡ് ചീഫ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ആന്റണി തോമസും കമ്പനിയുടെ യു എസ്, മെക്‌സിക്കോ, ജപ്പാന്‍, പാരിസ് ഓഫീസുകളില്‍നിന്നുള്ള ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങിയ സംഘം ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 25ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായും തിരുവനന്തപുരം എം പി ശശി തരൂര്‍, കേന്ദ്രമന്ത്രി അലല്‍ഫോണ്‍സ് കണ്ണന്താനവുമായും ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

content highlights: NISSAN will set up digital innovation club in thiruvananthapuram