രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ വാഹന നിര്‍മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്‌ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഭീമന്‍മാരായ മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു. ടാറ്റ പുതുതായി ആവിഷ്‌കരിക്കുന്ന ടാമോ (ടാറ്റ മൊബിലിറ്റി) സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാര്‍ ബ്രാന്‍ഡ്‌ അത്യാധുനിക ടെക്‌നോളജിയില്‍ പുറത്തിറക്കാനാണ് ഇതുവഴി ടാറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ക്ലൗഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് വെഹിക്കിള്‍ ടെക്‌നോളജി ടാറ്റ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരത്തോടെ ഡ്രൈവിങ് കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കമ്പനി. സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാര്‍ ശ്രേണിയില്‍ പുതിയ ചരിത്രത്തിന് നോട്ടമിട്ടിറങ്ങുന്ന ടാറ്റ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന 87-ാം ജെനീവ മോട്ടോര്‍ ഷോയിലാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാര്‍ ടാമോ ഫ്യൂച്ചറോ പുറത്തിറക്കുക.

First collaborative #ConnectedCars project between Microsoft and @TataMotors to be unveiled at 87th Geneva International Motor Show. pic.twitter.com/t8TkZ4b0jr